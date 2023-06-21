富邦蓋溫泉旅館 議員要求落實回饋

富邦人壽2014年以14億元權利金，取得70年地上權案在北投興建溫泉旅館，預計今年11月取得使照，最快明年開幕營業，因該案設定地上權長達70年，北市議會曾做成附帶決議，要求回饋地方，但北市議會昨天審查決算，卻發現回饋計畫沒寫在合約中，根本無強制性。財政局表示，因是都更案，已寫進事業計畫書，會要求富邦落實。

都更基地位於北投泉源路、中和街20巷一帶，旁邊是溫泉博物館，距捷運新北投車站120公尺，基地北側每天可抽出100公噸白磺泉溫泉，市府允許以都更方式開發，該案可獲33.18％容積獎勵，設定地上權達70年，權利金14億。

議員陳重文說，當時議會附帶決議，回饋方式包括提供在地就業機會；旅館一定比率優先雇用北投人；旅館食材採在地小農產品，加惠北投農民；並提供公共休閒空間給居民利用。

議員汪志冰質疑，市府僅能建議富邦、還是具強制性，如員工雇用比率有沒有寫進合約、要求比率多少？議員張志豪也說，市府在富邦金控持股比率達13%，可說是大股東，應向富邦提出要求協助爭取市民福利。

財政局指出，目前回饋計畫包括設籍北投、高齡者住宿泡湯有優惠及用餐折扣；招募員工優先雇用符合資格且設籍北投居民；24小時無償開放使用戶外足湯；並留休閒和通學步道等。

財政局表示，該案屬都更案是以權利金高者得標，回饋並非當初招標條件，但已納入更新事業計畫中，經市府依法審議通過核定，且議會有做成附帶決議，會要求富邦落實回饋計畫。