北投石保留區 挨批「髒溪溪」

台灣第一例適用「文化資產保存法」，以自然地景認定受文資法律保護的北投石自然保留區，過去多年欠缺維護，導致自然保留區地景變「髒溪溪」。北市府表示，將跨局處研議保育工作。

北市議員陳怡君說，北投石是全世界4000多種礦物中，唯一以台灣地名命名的礦物，不僅是北市府唯一畫定的自然保留區，更是台灣第一例適用「文化資產保存法」的自然地景，但保留區於2013年畫定後至今滿十年，目前現地荒廢一片，質疑市府沒維護任其自生自滅。

陳怡君質疑，目前北投溪隨處可見紅磚塊、廢建材等廢棄物，更離譜是還有成包垃圾不時漂流在溪邊，整條北投溪幾乎變垃圾、建築廢材場，如何談復育？甚至北投石復育區旁的景觀欄杆斷裂，恐有公共安全疑慮，連古蹟指引牌都因鏽蝕掉路邊，也無人聞問。

甚至議員調閱北市自然地景及自然紀念物審議會資料，發現2015年之後，每年都有開審議委員會，但唯獨在2018年、2019年、2020年連續三年沒開會，質疑市府真有在關心北投石復育區嗎？

北市動保處表示，北投石自然保留區自公告後，每年應都有召開自然地景及自然紀念物審議會，後續會提醒公園處盡好維護責任。北市工務局長黃一平允諾，將跨局處檢討北投石自然保留區生態復育改善。