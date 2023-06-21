北市私幼補助加碼 擬8月起上路

台北市長蔣萬安昨天宣布 ，北市8月起推「私幼補助方案」，只要父母設籍北市 ，家中2至4歲幼兒就讀北市私立幼兒園，所得稅率未達20%，將依收費差異分三級補助，每年最高補助5.2萬元，估1.3萬學童受惠。議員擔心目前教育基金僅剩12億，財政負擔恐太重；教育局長湯志民表示，原自籌經費近10億，經蔣赴中央協調後降至1.53億元。教育局追加編列預算，今送大會審查。

蔣萬安昨天出席新生國小幼兒STEAM創思中心成立記者會時表示，他對幼兒教育很重視，這項補助最重要是希望減輕爸媽負擔，營造更友善幼兒環境，尤其他自己是三寶爸，對家長的心情都能感同身受。

教育局表示，因各幼兒園收費不同，將分三級別補助，月收費7276元（含）以下屬第1等級，補助幼生費用為「扣除中央育兒津貼後的學費差額」，公式為月收費減5000乘教保服務月數；月收費7277元至1萬1276元，為第二級，補助幼生就讀該園費用每生每學期1萬3660元；第三級別為月收費1萬1277元以上，依園所收費不同，每學期補助自1萬3661元至最高2萬6000元，每生每年最高補助5萬2000元。

不過教育部國教署2019年起盼地方縣市私幼補助退場，補貼方案被認定為幼兒補助，北市須自籌經費，原本北市估算自籌經費需近10億元，經蔣萬安赴行政院報告，接受市府提出方案，改用差額補助方式，目前自籌額度為1.53億元。

教育局長湯志民坦言，北市相較其他縣市家長經濟負擔特別重，據統計，全台月平均消費每個人是23000元，但是台北市月平均消費是32000元，才會希望透過相關補助，減輕家長負擔。

議員吳世正擔心，前朝市府過去對教育局預算編列不足，導致教育基金從100多億賸餘剩下12億，這次的「寶貝我愛你」補助，是從原有私幼補助再加碼，教育局還要自籌1.53億，對局處來說負擔不小；議員王閔生則說，當初通過該方案有一個但書，未來應編列經費增加公共化幼兒園班級數、及改善現有公共化幼兒環境。