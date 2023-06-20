快訊

北市大型健身房突惡性倒閉！FB、IG內容均已刪除 會員錯愕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／救國團金青半世紀熄燈 惜別會離情依依批政治打壓

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
救國團金山青年活動中心今天下午舉行感恩惜別會及降旗儀式，正式宣布結束營運。圖／救國團提供
救國團金山青年活動中心今天下午舉行感恩惜別會及降旗儀式，正式宣布結束營運。圖／救國團提供

有63年歷史的救國團金山青年活動中心，歷經半世紀的滄桑歲月，6月30日將正式畫下休止符熄燈，今天下午舉行感恩惜別會及降旗儀式，正式宣布結束營運，回想當年迎新、露營、交男女朋友的青春歲月，大家都依依不捨。

救國團在全台共有13座青年活動中心和一個山莊，其中最早設立的金山青年活動中心，金青是很多四到七年級學生青春時期的重要回憶，許多人在學生青澀年時期，第一次離家的住宿經驗就在這裡的營火晚會中度過。主建物光復樓戶外廣場的牆面上則有仿岳飛「還我河山」的墨寶，是到此必拍景點，令人懷念。

今天下午舉行感恩及降旗儀式，正式宣布結束營運，出席者包括救國團總團部各處主管、金青中心指導委員與歷任總幹事、救國團金山區團委會幹部及義工參加。

黨產會於107年認定救國團為國民黨附隨組織並凍結資產，111年認定救國團現有財產中的61筆土地建物與16.3億為不當取得財產並要求移轉為國有，最高行政法院在今年1月駁回救國團聲請停止執行黨產會的行政處份，全案確定。

其中金山青年活動中心土地為新北市政府所有，17棟建物所有權轉移為國產署，救國團考量要支付市府土地和國產署建物雙重租金，難以負擔的情形下，不得已提早結束營運。

救國團主任葛永光說，救國團雖然據理力爭，卻仍抵擋不了這波政治打壓，金山中心的熄燈，代表的是台灣公益與教育價值的式微，也把台灣集體青春記憶的地基一舉掏空。

葛永光表示，金山青年活動中心是救國團第一座營運、也是面積最大的中心，當年可說是人山人海，是好幾代人的歷史回憶，很多人回來住宿、拍照懷念年輕的時光，未來這裡政府如果有任何規畫，金青會再爭取來服務。

救國團召集人楊朝祥說，金山青年活動中心結束經營和服務非常不捨，救國團在時代變化的過程要重新出發，未來要提供更好的服務，會以嶄新的面貌服務更多的年輕人，目前正在做轉型的發展，救國團服務的本質不會改變。

楊朝祥表示，金山活動中心在過去60年有非常悠久的歷史，結束營業十分無奈和不捨，今天的惜別會就是要緬懷過去、規畫未來，很多人今天都回來了，回憶大家終身不會抹滅的記億。

議員白珮茹表示，金青是金山人的驕傲，走入歷史是金山人的遺憾，現在建物被黨產會收歸國有，中央、市府的財產混雜，未來開發恐受阻礙，盼新北市府以後能藉由招租重新發展。

救國團聲明，承諾必定會和大家再見，感謝所有疼惜、愛護、想念金青中心的朋友，以及所有曾經在這個地方奉獻心力，滴下汗水與淚水的同仁、義工和服務員。

救國團金山青年活動中心今天下午舉行感恩惜別會及降旗儀式，正式宣布結束營運。圖／讀者提供
救國團金山青年活動中心今天下午舉行感恩惜別會及降旗儀式，正式宣布結束營運。圖／讀者提供
救國團金山青年活動中心今天下午舉行感恩惜別會及降旗儀式，正式宣布結束營運。圖／讀者提供
救國團金山青年活動中心今天下午舉行感恩惜別會及降旗儀式，正式宣布結束營運。圖／讀者提供
救國團金山青年活動中心今天下午舉行感恩惜別會及降旗儀式，正式宣布結束營運。圖／救國團提供
救國團金山青年活動中心今天下午舉行感恩惜別會及降旗儀式，正式宣布結束營運。圖／救國團提供

救國團 金山 青年

延伸閱讀

金山青年活動中心降旗 正式宣布6/30結束營業

強風吹倒金山中繼市場圍牆？議員質疑豆腐渣工程

狂風吹倒金山中繼市場磚牆 議員批「新北豆腐渣工程」

獨／從小吃到大！陪伴景美人33年的回憶 「我家牛排」興隆店熄燈

相關新聞

北市大型健身房突停業 市府接獲16件申訴案

台北市大同區某大型健身房今天突然結束營業，台北市法務局表示，下午派員到場發現業者未營業且無法聯繫負責人，將持續通知負責人...

金山青年活動中心降旗 正式宣布6/30結束營業

救國團金山青年活動中心今天下午舉行降旗典禮，正式宣布已營運超過60年的金山青年活動中心將於6月30日結束營業，但救國團也...

影／救國團金青半世紀熄燈 惜別會離情依依批政治打壓

有63年歷史的救國團金山青年活動中心，歷經半世紀的滄桑歲月，6月30日將正式畫下休止符熄燈，今天下午舉行感恩惜別會及降旗...

北市催打猴痘疫苗 即日起增設夜間及周六門診

疾管署今天公布台灣新增19例猴痘個案，其中新北9旬婦更是台灣首例女性個案。為加速猴痘防治成效，台北市衛生局積極推動猴痘疫...

北市私幼補助加碼8月將上路 追加預算明送大會二讀

北市「寶貝我愛你─私幼教育扶助差額補助方案」將在8月上路，針對2至4歲幼兒就讀北市私幼，每位每學年最高補助5萬2000元...

感嘆求學沒拿過獎 侯友宜：做對事情會獲人生市長獎

新北市教育局今日辦111學年度畢業生市長獎頒獎典禮，新北市長侯友宜致詞說，他唸書過程沒有拿過什麼獎，念完警校從警察做起，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦