影／救國團金青半世紀熄燈 惜別會離情依依批政治打壓

有63年歷史的救國團金山青年活動中心，歷經半世紀的滄桑歲月，6月30日將正式畫下休止符熄燈，今天下午舉行感恩惜別會及降旗儀式，正式宣布結束營運，回想當年迎新、露營、交男女朋友的青春歲月，大家都依依不捨。

救國團在全台共有13座青年活動中心和一個山莊，其中最早設立的金山青年活動中心，金青是很多四到七年級學生青春時期的重要回憶，許多人在學生青澀年時期，第一次離家的住宿經驗就在這裡的營火晚會中度過。主建物光復樓戶外廣場的牆面上則有仿岳飛「還我河山」的墨寶，是到此必拍景點，令人懷念。

今天下午舉行感恩及降旗儀式，正式宣布結束營運，出席者包括救國團總團部各處主管、金青中心指導委員與歷任總幹事、救國團金山區團委會幹部及義工參加。

黨產會於107年認定救國團為國民黨附隨組織並凍結資產，111年認定救國團現有財產中的61筆土地建物與16.3億為不當取得財產並要求移轉為國有，最高行政法院在今年1月駁回救國團聲請停止執行黨產會的行政處份，全案確定。

其中金山青年活動中心土地為新北市政府所有，17棟建物所有權轉移為國產署，救國團考量要支付市府土地和國產署建物雙重租金，難以負擔的情形下，不得已提早結束營運。

救國團主任葛永光說，救國團雖然據理力爭，卻仍抵擋不了這波政治打壓，金山中心的熄燈，代表的是台灣公益與教育價值的式微，也把台灣集體青春記憶的地基一舉掏空。

葛永光表示，金山青年活動中心是救國團第一座營運、也是面積最大的中心，當年可說是人山人海，是好幾代人的歷史回憶，很多人回來住宿、拍照懷念年輕的時光，未來這裡政府如果有任何規畫，金青會再爭取來服務。

救國團召集人楊朝祥說，金山青年活動中心結束經營和服務非常不捨，救國團在時代變化的過程要重新出發，未來要提供更好的服務，會以嶄新的面貌服務更多的年輕人，目前正在做轉型的發展，救國團服務的本質不會改變。

楊朝祥表示，金山活動中心在過去60年有非常悠久的歷史，結束營業十分無奈和不捨，今天的惜別會就是要緬懷過去、規畫未來，很多人今天都回來了，回憶大家終身不會抹滅的記億。

議員白珮茹表示，金青是金山人的驕傲，走入歷史是金山人的遺憾，現在建物被黨產會收歸國有，中央、市府的財產混雜，未來開發恐受阻礙，盼新北市府以後能藉由招租重新發展。