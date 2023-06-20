快訊

拍片嗆黃子佼遭網友酸「想看你翻車」 吳宗憲不忍反擊了

臉丟到日本！鐵道迷為拍火車爬桿、蹲鐵軌旁 警報大響竟還嘻笑

9旬婦確診猴痘 中央新北組專案查感染源

中央社／ 新北20日電

新北市90多歲婦人成為全台確診首例女性猴痘病例，疫情調查上感染源不明，中央政府和新北市政府已組專案積極釐清。

這名住新北的90多歲婦人曾因病住院，返家後發病屬輕症，採居家自主健康管理已好轉；目前7名家人、2名返家照顧服務員都陰性，感染源調查中。

市府衛生局告訴中央社記者，這名高齡婦人有些慢性病，長期在家臥床，但1日起陸續出現疹子，後續出現發燒等症狀，家人多次帶婦人到醫院看診。

衛生局表示，婦人之後起膿疱等症狀愈來愈明顯，醫師懷疑感染猴痘，經採檢送驗後17日確診。衛生局派員疫調，但婦人居家環境單純且長期臥床，初步疫調感染源不明。

衛生局表示，猴痘感染潛伏期約21天，仍將追蹤婦人家人及照服員身體狀況，追查相關人員與外界互動情形，也攜手衛生福利部疾病管制署專案疫調，以釐清感染途徑，阻隔可能感染源，避免疫情擴大。

衛生局 猴痘

延伸閱讀

八里垃圾焚化廠睦鄰 挹注新北瑞平、八里兩國小寫作課

侯友宜指乾貯為中央卡關 台電：核廢重點是放置非放話

侯友宜質疑前瞻 國發會：建設新北前瞻也出力

遭控鑑界失準還涉偽造文書 新北地政局：請尊重專業

相關新聞

金山青年活動中心降旗 正式宣布6/30結束營業

救國團金山青年活動中心今天下午舉行降旗典禮，正式宣布已營運超過60年的金山青年活動中心將於6月30日結束營業，但救國團也...

影／林口知名連鎖幼兒園多名幼兒遭老師推頭、拖行 家長怒列20罪狀

新北市林口區知名連鎖幼兒園4月發生多起不當虐待，家長查閱監視器畫面後才發現，孩子遭教保員推頭、拉衣領拖行到外面等行為，氣...

北市催打猴痘疫苗 即日起增設夜間及周六門診

疾管署今天公布台灣新增19例猴痘個案，其中新北9旬婦更是台灣首例女性個案。為加速猴痘防治成效，台北市衛生局積極推動猴痘疫...

北市私幼補助加碼8月將上路 追加預算明送大會二讀

北市「寶貝我愛你─私幼教育扶助差額補助方案」將在8月上路，針對2至4歲幼兒就讀北市私幼，每位每學年最高補助5萬2000元...

感嘆求學沒拿過獎 侯友宜：做對事情會獲人生市長獎

新北市教育局今日辦111學年度畢業生市長獎頒獎典禮，新北市長侯友宜致詞說，他唸書過程沒有拿過什麼獎，念完警校從警察做起，...

迎戰颱風季防積淹水 七月拚更新完7座抽水站25部機組

汛期來臨，緊接可能是颱風頻繁出現的季節，不少民眾擔心積淹水問題侵犯生命財產安全。新北水利局表示，月初已完成抽水站年度保養...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦