9旬婦確診猴痘 中央新北組專案查感染源

新北市90多歲婦人成為全台確診首例女性猴痘病例，疫情調查上感染源不明，中央政府和新北市政府已組專案積極釐清。

這名住新北的90多歲婦人曾因病住院，返家後發病屬輕症，採居家自主健康管理已好轉；目前7名家人、2名返家照顧服務員都陰性，感染源調查中。

市府衛生局告訴中央社記者，這名高齡婦人有些慢性病，長期在家臥床，但1日起陸續出現疹子，後續出現發燒等症狀，家人多次帶婦人到醫院看診。

衛生局表示，婦人之後起膿疱等症狀愈來愈明顯，醫師懷疑感染猴痘，經採檢送驗後17日確診。衛生局派員疫調，但婦人居家環境單純且長期臥床，初步疫調感染源不明。

衛生局表示，猴痘感染潛伏期約21天，仍將追蹤婦人家人及照服員身體狀況，追查相關人員與外界互動情形，也攜手衛生福利部疾病管制署專案疫調，以釐清感染途徑，阻隔可能感染源，避免疫情擴大。