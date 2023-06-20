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端午連假交通疏導 林口警規劃「快速到位」預防塞車

觀天下／ 記者李嘉文／林口報導
端午節連續假期，新北市政府警察局林口分局預先規劃交通疏導勤務，如有發現道路壅塞狀況，立即採取「快速到位」方式派遣員警到達現場實施疏導。 圖／觀天下有線電視提供
端午節連續假期，新北市政府警察局林口分局預先規劃交通疏導勤務，如有發現道路壅塞狀況，立即採取「快速到位」方式派遣員警到達現場實施疏導。 圖／觀天下有線電視提供

112年端午節連續假期，自6月22日起至25日為期4天，新北市政府警察局林口分局預先規劃交通疏導勤務，將於6月21日起提前部署警、民力，針對轄內重要道路口實施交通疏導工作，如有發現道路壅塞狀況，立即採取「快速到位」方式派遣員警到達現場實施疏導。

林口分局提醒各用路人，6月22日上午6時至12時，於國道1號林口A、B南下交流道口將進行高乘載管制措施，管制時段內僅允許乘載3人（含）以上（含幼童）之小型車，或持有身心障礙證明或孕婦證明(同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明)之小型車、大客車、計程車(含多元化計程車)駛入，每台車輛均須確認無虞後方予放行。

為避免受高乘載管制措施而打亂出遊興致，請民眾提早出門，並配合員警管制措施，提前搖下車窗供員警辨識人數，亦建議民眾能多利用大眾運輸交通工具，舒緩返鄉、出遊車潮。

林口分局分局長詹志文表示，為提供民眾快樂順暢的端午節連續假期，將透過路口監視器全盤掌握轄內各個重要道路及路口交通狀況，如有發現道路壅塞狀況，立即採取「快速到位」方式派遣員警到達現場實施疏導，讓民眾有個順暢美好的假期。

林口 高乘載管制

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