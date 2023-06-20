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北市私幼補助加碼8月將上路 追加預算明送大會二讀

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參觀幼兒STEAM創思中心，同時宣布私幼補助加碼方案，將在8月上路，每生每學年最高補助5萬2000元。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安上午參觀幼兒STEAM創思中心，同時宣布私幼補助加碼方案，將在8月上路，每生每學年最高補助5萬2000元。記者侯永全／攝影

北市「寶貝我愛你─私幼教育扶助差額補助方案」將在8月上路，針對2至4歲幼兒就讀北市私幼，每位每學年最高補助5萬2000元，預計有1.3萬學童受惠，但議員擔心，目前教育局教育基金僅剩12億，該補助需14億負擔不小，教育局長湯志民表示，原本自籌經費將近10億元，經市長赴中央協調用差額補助，教育局也追加預算，預計明天送至大會逕付二讀。

台北市長蔣萬安今天出席新生國小成立幼兒STEAM創思中心表示，他對於幼兒教育很重視，「寶貝我愛你─私幼教育扶助差額補助方案」也將在8月1日上路，補助對象為，2至4歲幼兒就讀北市合法立案私立幼兒園、父母任一方或監護人共同設籍台北市、近一年家戶綜所稅20％以下，就會給予一年最高5萬2000元補助。

教育局說明，因各幼兒園收費不同，將區分三個補助級別，月收費7276元（含）以下屬第1等級，補助幼生就讀該園費用為「扣除中央育兒津貼後之學費差額」，公式為月收費減5000乘教保服務月數；月收費7277元至1萬1276元，為第二級，補助幼生就讀該園費用每生每學期1萬3660元；第三級別為月收費1萬1277元以上，依園所收費不同分別補助幼生就讀該園費用，每學期自1萬3661元至最高2萬6000元，每生每學年最高補助5萬2000元。

不過，教育部國教署2019年起盼將私幼教育補助退場，補貼方案被國教署認定為幼兒補助，北市須自籌經費，湯志民受訪表示，原本北市自籌經費近10億元，經過蔣萬安赴行政院報告，有接受市府提出方案，用差額補助方式，目前自籌額度是1.53億元。

湯志民坦言，台北市相較於其他縣市家長經濟負擔特別重，根據統計，全台灣月平均消費每一個人是23000元，但是台北市月平均消費是32000元，相較其他縣市，家長負擔較重，才會希望透過相關補助，減輕家長負擔。

教育局日前也針對該補助，追加編列1億7200萬元預算，日前台北市議會教育委員會也決議通過，明天送至大會逕付二讀。

議員吳世正擔心，前朝市府過去對於教育局預算編列不足，導致教育基金從100多億賸餘剩下12億，而「寶貝我愛你」補助，則是從原有私幼補助再加碼，預計要花將近14億，教育局還要自籌1.53億，對局處來說負擔不小；議員王閔生說明，當初通過該方案有下一個但書，未來應要編列經費，增加公共化幼兒園班級數及改善現有公共化幼兒環境，讓更多學童願意去唸公共化幼兒園。

教育局 幼兒園

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