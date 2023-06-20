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連七年送餐不斷 金山公所攜手新生活促進會關懷獨老

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區公所攜手新生活社會福利發展促進會，一起在連假前為獨居長輩送上端節關懷與餐食。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所攜手新生活社會福利發展促進會，一起在連假前為獨居長輩送上端節關懷與餐食。 圖／紅樹林有線電視提供

端午佳節將近，為了要讓獨居長輩感受到佳節氛圍，金山區公所攜手深耕北海岸，為獨老送餐服務的新生活社會福利發展促進會，一起在連假前為獨居長輩送上端節關懷與餐食，希望區內的獨居長輩在市府與新生活的多方照顧下，能夠度過溫暖佳節。

金山區長劉昌松說，公所除了向長輩關懷，也特別準備了一顆南部粽、一顆北部粽要送給長輩，希望透過粽子將過節的氛圍傳遞，更加也感謝新生活連續七年，不辭辛勞也不嫌北海岸偏遠，每天不間斷的為獨居長者的送餐服務，讓獨老不需要為每日的餐食煩惱。

新生活社會福利發展促進會創辦人羅素如說，因應端午四天連假即將到來，新生活社會福利發展促進會送餐服務人員因為國定假日休假，為了獨老的餐餐不間斷，趕在放假前將連假的每一餐提前送到獨老手上，長輩只要簡單的加熱就可以享用，也希望透過餐餐不間斷以及三大重要節日的關懷送暖，要讓獨老感受到來自社會的暖流，溫暖的度過每一天。

長輩 獨居 連假

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