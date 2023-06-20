影／林口知名連鎖幼兒園多名幼兒遭老師推頭、拖行 家長怒列20罪狀

新北市林口區知名連鎖幼兒園4月發生多起不當虐待，家長查閱監視器畫面後才發現，孩子遭教保員推頭、拉衣領拖行到外面等行為，氣得要求園方給交代，卻遭冷處理因而訴諸媒體。教育局說，經查確有不當對待，已勒令停招。議員蔡淑君認為，教育局應盡快立法強制幼兒園裝監視器，讓家長放心。

家長指出，4月孩子哭鬧不願上學，詢問後孩子稱老師會推他們的頭、拉睡袋，甚至不乖就會要他們罰站，要求園方提供監視器畫面，園方卻推說要詢問總公司，家長擔心監視器畫面被洗掉，便在4月28日向教育局陳情，教育局將畫面給家長看後，才發現事情這麼誇張，要求園方說明卻遭冷處理。

家長委任陳姓律師說，短短11天的監視器畫面，就有20起疑似不當對待，且查閱監視器過程中，發現有80%的時間只有一個老師照顧20、30位孩子，過去該園所就有超收被開罰，認為是因師生比不足、超收，導致老師工作太大，情緒失控導致脫序行為，園方應該負起最大責任，而非推給單一老師行為。

陳姓律師也說，這間幼兒園都是直營店，雖然這間幼兒園教育局勒令停招，但園方透過登記不同負責人，重啟爐灶，同樣的事只會一直發生。

「有些媽媽看了監視器畫面都哭了」蔡淑君說，4月1日至28日的監視器畫面，就有12名孩子遭到不當對待，但不清楚教保員在園內向孩子說什麼，導致有些孩子回家不敢向父母說，被問到臉上卻寫滿恐懼、咬手指等情形，有些家長在完全不知情下看到監視器畫面，相當自責，

蔡淑君說，現在該園所將在林口再開一間幼兒園，預計招生200名幼兒，停招、開罰對他們來說不痛不癢。蔡也呼籲教育局應立法比照托嬰中心規定一樣強制裝監視器，且讓家長們查看調閱，保障幼童就學安全。

教育局表示，4月28日接獲陳情後，教育局立即派員到園稽查、索取監視器畫面，經查確有不當管教情事，已將該師依法停職，依教保服務人員條例行為人最重可裁處60萬、幼兒園最重6萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。另外，針對幼兒園未善盡督導管理責任，已勒令停招，依法最重可廢止設立許可。