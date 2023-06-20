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迎戰颱風季防積淹水 七月拚更新完7座抽水站25部機組

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
抽水站、水門的各項機組設備，在使用到一定的時數時，就要檢修更換，讓機組運作更加順暢無虞。圖／新北水利局提供
抽水站、水門的各項機組設備，在使用到一定的時數時，就要檢修更換，讓機組運作更加順暢無虞。圖／新北水利局提供

汛期來臨，緊接可能是颱風頻繁出現的季節，不少民眾擔心積淹水問題侵犯生命財產安全。新北水利局表示，月初已完成抽水站年度保養，其中有7座抽水站、25部機組已經使用20幾年，目前也正更新中，預計七月全部更新完畢，迎戰接下來颱風季。

水利局指出，為維持抽水站、水門設備的高妥善率，並使設備能順利發揮抽排功能，通常每年底至隔年4月非汛期前安排年度歲修保養行程；目前轄內共84座抽水站347台機組，802座水門及18座橫移門。

水利局說明，當雨水經由雨水下水道後流入抽水站前池後，藉由抽水站機組或水門設施將雨水排到堤外河川；抽水站、水門的各項機組設備，在使用到一定的時數時，就要檢修更換，讓機組運作更加順暢無虞。

抽水站管理科長鍾泰榮表示，已於本月初完成抽水站年度保養，季、月級保養也會持續，包含表面清潔、溫度壓力檢查等，目前有7座抽水站、25部抽水機組已經使用20幾年，效能較差，因此正在更新中，預計七月會全部更新完成。

水利局長宋德仁表示，為落實保養工作，也要求局政風單位至抽水站現場督導廠商施作情形，並抽查已完成的保養資料，有不符契約規定時，會請廠商重新施作，以達到警戒效果；目前已督導的抽水站皆符合契約規定，並持續督導中。

為確保年度保養工作落實執行，新北水利局派員全程監督施作品質。圖／新北水利局提供
為確保年度保養工作落實執行，新北水利局派員全程監督施作品質。圖／新北水利局提供
針對重要、隱蔽的保養項目，新北水利局再加派人員確認。圖／新北水利局提供
針對重要、隱蔽的保養項目，新北水利局再加派人員確認。圖／新北水利局提供

水利局 雨水 颱風

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