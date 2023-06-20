新北去年自殺近萬人 議員黃淑君提倡心理假

根據新北市衛生局統計資料表示，去年自殺通報人數為9682人，為近十年來的最高數字，另新北市今年4月自殺通報人數共966人次、今年第1季新北市急難救助也有689人次，較上季增加178人次，較去年同季增加141人次，人次及救助金額皆持續攀升，顯示越來越多人生活不易。議員黃淑君提倡心理假，推動心理照護政策，衛生局則回應積極推動心理照護。

近來新北市發生多起墜樓案件，新北市議員黃淑君表示，現代生活壓力越來越大，「心理安全感」很重要，新北市政府應加強校園心輔作業，並且積極拓點心理衛生中心，讓民眾可以適時地尋求協助，針對脆弱家庭優先提供協助及補助，現階段新北市僅有兩處心衛中心，供不應求，呼籲市府應積極拓點。

黃淑君說明，根據新北市衛生局統計資料表示，去年自殺通報人數為9682人，為近十年來的最高數字，且根據健保署統計資料110年全國使用抗憂鬱藥物共有154萬2703人，其中新北市使用抗憂鬱症藥物共有22萬1123人，佔總人口5.52%，甚至蓄意自我殺害(自殺)在110年更是新北市十大死因之一，其中死亡人口多為青少年及青壯世代。

黃淑君表示，自殺高通報數或者高服藥數並不代表不好，是否有更多隱藏黑數，才是我們所需要擔心的，「擁抱憂傷」已經不只是個人課題，更是市府應積極規劃相關政策，心傷猶如感冒過敏，都是你我日常可能會出現的狀況，故倡議「心理假」，心理諮商是健康的，建議衛生局積極推動心理照護政策。

新北市衛生局對此表示，心理假需要由職場及各級學校主管機關決定，如主管機關有定論則協助提供民眾及學生後續心理健康資源，未有共識前先結合職場及學校推動壓力調適及自我心情照顧教育。新北市依據社會安全網計畫規劃，於年前將成立7處社區心理衛生中心。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980