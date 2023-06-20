快訊

板橋某私幼4童檢出苯巴比妥 質譜儀檢測結果出爐

遭黃子佼爆出勒戒過往 胡瓜現身這麼說

「戲曲王子」李文勳遭爆性侵 學生控「半夜脫褲猥褻」校方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北去年自殺近萬人 議員黃淑君提倡心理假

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
市議員黃淑君認為心傷猶如感冒過敏，都是你我日常可能會出現的狀況，故倡議「心理假」。圖／翻攝黃淑君臉書
市議員黃淑君認為心傷猶如感冒過敏，都是你我日常可能會出現的狀況，故倡議「心理假」。圖／翻攝黃淑君臉書

根據新北市衛生局統計資料表示，去年自殺通報人數為9682人，為近十年來的最高數字，另新北市今年4月自殺通報人數共966人次、今年第1季新北市急難救助也有689人次，較上季增加178人次，較去年同季增加141人次，人次及救助金額皆持續攀升，顯示越來越多人生活不易。議員黃淑君提倡心理假，推動心理照護政策，衛生局則回應積極推動心理照護。

近來新北市發生多起墜樓案件，新北市議員黃淑君表示，現代生活壓力越來越大，「心理安全感」很重要，新北市政府應加強校園心輔作業，並且積極拓點心理衛生中心，讓民眾可以適時地尋求協助，針對脆弱家庭優先提供協助及補助，現階段新北市僅有兩處心衛中心，供不應求，呼籲市府應積極拓點。

黃淑君說明，根據新北市衛生局統計資料表示，去年自殺通報人數為9682人，為近十年來的最高數字，且根據健保署統計資料110年全國使用抗憂鬱藥物共有154萬2703人，其中新北市使用抗憂鬱症藥物共有22萬1123人，佔總人口5.52%，甚至蓄意自我殺害(自殺)在110年更是新北市十大死因之一，其中死亡人口多為青少年及青壯世代。

黃淑君表示，自殺高通報數或者高服藥數並不代表不好，是否有更多隱藏黑數，才是我們所需要擔心的，「擁抱憂傷」已經不只是個人課題，更是市府應積極規劃相關政策，心傷猶如感冒過敏，都是你我日常可能會出現的狀況，故倡議「心理假」，心理諮商是健康的，建議衛生局積極推動心理照護政策。

新北市衛生局對此表示，心理假需要由職場及各級學校主管機關決定，如主管機關有定論則協助提供民眾及學生後續心理健康資源，未有共識前先結合職場及學校推動壓力調適及自我心情照顧教育。新北市依據社會安全網計畫規劃，於年前將成立7處社區心理衛生中心。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

衛生局

延伸閱讀

戴瑋姍指控孩子有被餵巴比妥家長427驗尿 侯辦：做賊喊抓賊

挨批用校長當家長座談場外人牆 新北市府：為輔導家長

處理餵藥案！侯友宜與幼兒園家長面談 被問「為何要甩鍋」微笑不發一語

影／幼兒園餵藥案 侯友宜晚間與家長會談遭抗議「新北國的國王」

相關新聞

影／林口知名連鎖幼兒園多名幼兒遭老師推頭、拖行 家長怒列20罪狀

新北市林口區知名連鎖幼兒園4月發生多起不當虐待，家長查閱監視器畫面後才發現，孩子遭教保員推頭、拉衣領拖行到外面等行為，氣...

迎戰颱風季防積淹水 七月拚更新完7座抽水站25部機組

汛期來臨，緊接可能是颱風頻繁出現的季節，不少民眾擔心積淹水問題侵犯生命財產安全。新北水利局表示，月初已完成抽水站年度保養...

感嘆求學沒拿過獎 侯友宜：做對事情會獲人生市長獎

新北市教育局今日辦111學年度畢業生市長獎頒獎典禮，新北市長侯友宜致詞說，他唸書過程沒有拿過什麼獎，念完警校從警察做起，...

富邦砸重金蓋溫泉旅館 議員憂回饋地方計畫恐難落實

富邦人壽103年以14億元權利金，取得70年地上權在北投興建溫泉旅館，預計今年11月取得使照，最快明年開幕營業，該案設定...

新北推20大活動串連夏季 河海音樂季卡司搶先公布

夏季即將來臨，新北公布夏季20大活動系列活動，囊括親子、好友、情人及在地體驗的多種活動，指標活動「貢寮國際海洋音樂祭」、...

強風吹倒金山中繼市場圍牆？議員質疑豆腐渣工程

新北市仁愛路金山第一中繼市場，由市府市場處興建，目前暫時委由金山區公所管理，今年將進行室內裝修工程，正辦理設計審查，但今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦