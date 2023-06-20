遭控鑑界失準還涉偽造文書 新北地政局：請尊重專業

時代力量立委陳椒華今天說，新北市地政單位屢次鑑界失準，甚至還涉嫌偽造文書，沒把鑑界工作做好，衍生界址爭議，導致陳情人遭國產署誣告竊佔國有地，要求拆屋還地，平白無故惹上官司。新北市地政局表示，請委員尊重地政局測量人員專業，切勿以不負責任的煽動式言語提供錯誤訊息。

新北地政局局長汪禮國表示，陳椒華於6月19日發文地政局，要求出席今日上午10點30分的記者會，但公文今日上午9時55分才送達地政局，地政局毫無準備資料的時間，亦不及派員參加，委員於會中逕行指控地政局偽造文書提供給監察院，與事實相違，由於此事涉及民眾權利義務，委員以此突襲式通知，有失公允實為不當，亦無助於釐清事實。

汪禮國指出，地籍測量人員均受過專業訓練，測量儀器也都經精密校準，請委員尊重測量人員專業；另對去年11月審計處糾正地政局測量儀器缺失一事，當時審計處清查的儀器為維修、汰換的儀器，未用於測量，不會損及民眾權益，也已向審計處妥為說明，請委員不要以訛傳訛。

汪禮國強調，行政單位依法處事，目前吳姓民眾占用國有地一案，已由監察院調查，也再次呼籲吳姓民眾，若對鑑界有疑義，應尋求司法途徑解決釐清真相。