北市成立幼兒STEAM創思中心 目標113年20園參與

台北市教育局今天宣布，將成立幼兒STEAM創思中心，讓跨領域實驗教育精神向下延伸至學前教育階段，初期會以公幼及非營利幼兒園教師為主要培訓對象，估明年有20所幼兒園加入。

台北市教育局舉行記者會，宣布成立幼兒STEAM創思中心。教育局長湯志民介紹，STEAM教育整合科學science、科技technology、工程engineering、數學mathematics和藝術art，強調跨領域體驗與實做。

他指出，STEAM教育概念重點不是成品，而是探究過程，藉此了解原理並訓練邏輯、策略思考，因此沒有固定且正式教材及課程，而幼兒STEAM創思中心將擔起研發及師培工作。

教育局說明，創思中心設立於新生國小，預計明年上半年竣工，將以公幼及非營利幼兒園教師為主要培訓對象，並逐步向外推廣、輔導，目標每年培訓30名種子教師。

教育局表示，為鼓勵公立及非營利幼兒園參與STEAM基地園計畫，將補助願意進行課程研發及師資培訓的幼兒園每園新台幣5萬元教具費，預計113年可達成20所幼兒園加入。

台北市長蔣萬安在會中致詞表示，有鑑於近期不當用藥風波，他今天出席的目的，是要向所有教保人員的辛勞表達肯定、支持與敬意，也希望建立起園方與家長間的互信關係。

蔣萬安指出，他的3名孩子都是仰賴教保人員照顧，因為教保人員的愛心、細心與耐心，才能讓孩子在安全舒適環境長大，「我們絕對做教保人員最堅強的後盾」。