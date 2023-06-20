富邦砸重金蓋溫泉旅館 議員憂回饋地方計畫恐難落實

富邦人壽103年以14億元權利金，取得70年地上權在北投興建溫泉旅館，預計今年11月取得使照，最快明年開幕營業，該案設定地上權時間長達70年，當年議會曾做附帶決議，要求回饋地方，但北市財設建委員會上午審查財政局決算，議員卻發現回饋計畫沒有寫在合約中，根本無強制性。財政局表示，因是都更案，已寫進事業計畫書中，會要求富邦落實。

財政局指出，該設定地上權的都更案，為地上14層、地下3層之溫泉旅館，1樓規畫簡餐咖啡廳、戶外庭園，2樓為餐廳、公益設施、戶外足湯區，3樓主題餐廳、廚房，4樓大眾湯池，5樓個人湯屋、SPA，6至14樓為客房。

該都更案基地位於北投泉源路、中和街20巷一帶，旁邊是溫泉博物館，距捷運新北投車站120公尺，地段佳，基地北側每天還可抽出100公噸白磺泉溫泉，市府允許以都更方式開發，讓該案可獲50％容積獎勵，設定地上權達70年，權利金14億，也曾被質疑太低，議會也要求富邦應回饋地方。

議員陳重文表示，當時議會做成附帶決議，回饋方式包括提供在地的就業機會，旅館一定比例優先僱用北投人，旅館食材要用在地小農產品，加惠北投農民，另外提供公共休閒空間給居民利用，這些決議內容一定要落實。

議員汪志冰也質疑，市府是僅能建議富邦要做到？還是具有強制性？例如員工雇用的比例，有沒有白紙黑字寫在合約內？一定比例是多少%？議員張志豪也說，北市府在富邦金控持股比例達13%，可說是富邦金控的大股東，應該要向富邦提出要求，協助爭取市民福利。

北市財政局指出，回饋計畫包括設籍北投居民、高齡者住宿泡湯優惠和用餐折扣，招募員工優先雇用符合資格且設籍北投的居民，且不限設籍年限，還有包括24小時無償開放使用戶外足湯，並留休閒和通學步道。

財政局說，該案屬都更案，是以權利金高者得標，雖然回饋計畫並非當初招標條件，但因是都更案，已經納入更新事業計畫中，且事業計畫業經市府依法審議通過核定，且議會有做成附帶決議，市府會要求富邦落實回饋計畫，照顧地方。