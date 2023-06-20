新北推20大活動串連夏季 河海音樂季卡司搶先公布

夏季即將來臨，新北公布夏季20大活動系列活動，囊括親子、好友、情人及在地體驗的多種活動，指標活動「貢寮國際海洋音樂祭」、「河海音樂季」也將於8月連四周接力登場，搶先公布卡司雲集，民眾將能從6月一路玩到10月。

新北觀旅局今公布「夏一站新北 遊樂FUN不停」夏季系列活動，串連13個局處單位舉辦系列活動，從6月一路到10月，共有20大場活動，包含適合親子參與的「新北市兒童藝術節」、「觀光工廠趣遊派對」、「新北南島文化節」和「碧潭寫生趣！Colorful Bitan」。

也有適合好友出遊的「極點慢旅-皇冠海岸漫騎趣」、「新北單車快樂遊」、「新北市城市藝術節」、深澳鐵道自行車「夜間營運-星願七夕」，還有在地體驗的「礦山藝術季」、「馬崗．洄『遊』探秘賞星空」、「草里漁港藝術策展及釣魚體驗活動」、「和美海之家」和「福隆生活節」。

另外，喜歡光影、水舞及沙雕藝術也可參加「福隆國際沙雕藝術季 迪士尼百年慶典」、「野柳石光 夜訪女王」、「八里城市沙雕展」、「北海夜金閃閃─北海潮與火」及「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」。

觀旅局指出，指標性的音樂活動「新北市貢寮國際海洋音樂祭」和「新北市河海音樂季」也將於8月連續四週接連登場，而河海音樂季第一波表演卡司也搶先公布，將有怕胖團、無妄合作社、隨性Random、固定客及The Tic Tac等搖滾好手齊聚漁人舞台開唱；大都會舞台則有麋先生、洪佩瑜、PiA吳蓓雅、P!SCO，並接軌國際與知名音樂節TOKYO CALLING交流合作之日本人氣樂團バックドロップシンデレラ（Backdrop Cinderella）等多元組合演出。

觀旅局提到，隨國際旅遊復甦，市府也和旅宿業者合作推出食衣住行優惠內容，遊程包含貢寮在地體驗行程、沙雕藝術無障礙遊程以及碧潭地景裝置欣賞等；住宿如各大旅宿業者祭出7月到10月住宿優惠，除了訂房最高能享8折優惠，入住還有機會獲得餐飲抵用券或電影票券等好禮。