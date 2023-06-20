強風吹倒金山中繼市場圍牆？議員質疑豆腐渣工程

新北市仁愛路金山第一中繼市場，由市府市場處興建，目前暫時委由金山區公所管理，今年將進行室內裝修工程，正辦理設計審查，但今天一早入口處圍牆傾倒，議員張錦豪質疑豆腐渣工程。市府市場處說，初步評估可能為風力過強導致，已請相關技師現場勘查。

議員張錦豪說，金山第一中繼市場還沒正式啟用牆就倒了， 質疑是市府的豆腐渣工程，金山中繼市場於110年12月完工，至今尚未正式啟用，目前用來辦地方臨時里民活動，但昨天無大風大雨，也無外力撞擊，中繼市場的圍牆就倒了下來，新北市府真的是螺絲掉滿地，做出這種豆腐渣工程。

新北市府市場處回應，今天上午7時許發現時已緊急由區公所協助拉上封鎖線並報警，目前已請承商設置甲種圍籬避免民眾誤入。

處長李長奎表示，經報案後發現鄰近僅有1支監視器可調閱，因畫面不完整無法得知是否人為破壞，另查今天上午7點，瞬間陣風達16.5m/s，初步評估可能為風力過強導致。

市場處說，目前已請承商設置甲種圍籬，並緊急邀請設計團隊、相關技師現場勘查，後續也將委請第三方專業技師團隊進行鑑定確認傾倒原因，並要求承商於3周內修復並重新檢討工法及加固，避免相關情事發生。