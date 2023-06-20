快訊

從布林肯訪北京看3關鍵議題 美最大意圖在烏俄戰爭

40歲陸過渡拳王打服美職業拳壇 挨過艱辛父母卻無緣榮耀

震撼彈！10億身家「財富女神」無預警宣布結束12年婚姻

社子島未解 自救會批蔣萬安未兌選舉承諾訴求撤銷環評

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
社子島自救會居民先前到台北市政府前陳情，要求市長蔣萬安兌現選前承諾，不要依照柯市府過去強拆政策。 圖／聯合報系資料照
社子島自救會居民先前到台北市政府前陳情，要求市長蔣萬安兌現選前承諾，不要依照柯市府過去強拆政策。 圖／聯合報系資料照

社子島爭議未解，台北市長蔣萬安日前赴行政院會表達盼內政部加速區段徵收核定，不過社子島自救會居民先前向法院提請環評撤銷訴訟，今天台北高等行政法院下午將開第一次準備庭，自救會發言人李華萍質疑，蔣萬安始終未兌現選前承諾，不僅沒有重啟由下往上溝通、更是拿著柯文哲剷平社子島的舊案要與居民溝通，自救會訴求北市府撤銷環評，重新研擬都市計畫。

社子島環評是在去年1月通過，自救會認為環評有瑕疵，包含汙水處理廠、替代方案等都沒列討論，社會影響評估層面也有疑義，不過當時環評委員認為設汙水廠等依法另案實施環境影響評估，自救會向北市府提訴願遭駁回，向台北高等行政法院提行政訴訟，今天第一次準備庭，自救會也再度質疑，蔣市府選前承諾跳票。

社子島自救會發言人李華萍表示，市長蔣萬安選舉時，曾經與社子島自救會當面溝通，當時蔣萬安承諾若當選會重啟社子島由下往上的溝通，並且保留聚落紋理，不過北市府自3月由地政局長陳信良到社子島開過一次「申請剔除社子島區段徵收說明會」，因居民質疑事先雙方未有溝通到場杯葛，之後北市府就沒有主動與社子島自救會居民溝通。

李華萍說，現在北市府不僅市長蔣萬安沒有來過，局處也都只有躲在駐點工作站，與居民被動式地駐點溝通，企圖用這樣的方式欺騙內政部的土地徵收審查委員說「有溝通」，尤其每次的駐點說明也都是透過網路公布，社子島居民很多高齡長者，根本沒有人知道。

李華萍認為，先前市長蔣萬安去行政院報告希望加速核定區段徵收，但根據去年內政部土徵審查會議結論，委員要求北市府應落實地方溝通，並重新檢討區段徵收剔除原則、保留聚落紋理保留，但蔣市府都沒有做到，讓自救會居民相當不滿。

社子島 自救會

延伸閱讀

「誰來講都沒用」！ 蔣萬安下令後 警方破廢棄物蟑螂集團

影／因應新北幼稚園餵毒案 蔣萬安：北市將訂定指引

羅智強不再倡議政黨輪替大聯盟 蔣萬安：共同目標是團結

新北餵藥案延燒 蔣萬安：建立家長和幼兒園間信任關係

相關新聞

早生貴子...林口區公所阿嬤的床激起童年回憶 網1.3萬人按讚

新北市各區戶政事務所為恭喜新人登記結婚，部分區公所設置有結婚背板供新人拍照留念，多以花束呈現浪漫氣息，不過林口區公所直接...

首例文資自然地景北投石保留區 議員轟欠維護變髒溪溪

台灣第一例適用「文化資產保存法」，以自然地景認定為受法律保護的區域的北投石自然保留區，遭質疑過去多年欠缺維護，導致自然保...

社子島未解 自救會批蔣萬安未兌選舉承諾訴求撤銷環評

社子島爭議未解，台北市長蔣萬安日前赴行政院會表達盼內政部加速區段徵收核定，不過社子島自救會居民先前向法院提請環評撤銷訴訟...

狂風吹倒金山中繼市場磚牆 議員批「新北豆腐渣工程」

今天上午新北市金山區颳起狂風，風速達每小時24公里，尚未啟用的金山中繼市場牆面也在今早倒塌，議員張錦豪批評「還沒正式啟用...

新北市鑑界失準還涉偽造文書 立委批侯侯做代誌攏是假

時代力量立委陳椒華今天說，新北市長侯友宜的「侯侯做代誌」攏是假，新北市地政單位屢次鑑界失準，甚至還涉嫌偽造文書，根本沒把...

新北6棵珍貴樹不養護遭批 樹委會今決議解編理由：樹木腐朽

樹木成長養護不易，但新北市經常因道路拓寬、建物施工隨意砍除數十年樹木令人痛心，而比北市大7倍的新北市，珍貴樹木竟只有北市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦