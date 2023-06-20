社子島未解 自救會批蔣萬安未兌選舉承諾訴求撤銷環評

社子島爭議未解，台北市長蔣萬安日前赴行政院會表達盼內政部加速區段徵收核定，不過社子島自救會居民先前向法院提請環評撤銷訴訟，今天台北高等行政法院下午將開第一次準備庭，自救會發言人李華萍質疑，蔣萬安始終未兌現選前承諾，不僅沒有重啟由下往上溝通、更是拿著柯文哲剷平社子島的舊案要與居民溝通，自救會訴求北市府撤銷環評，重新研擬都市計畫。

社子島環評是在去年1月通過，自救會認為環評有瑕疵，包含汙水處理廠、替代方案等都沒列討論，社會影響評估層面也有疑義，不過當時環評委員認為設汙水廠等依法另案實施環境影響評估，自救會向北市府提訴願遭駁回，向台北高等行政法院提行政訴訟，今天第一次準備庭，自救會也再度質疑，蔣市府選前承諾跳票。

社子島自救會發言人李華萍表示，市長蔣萬安選舉時，曾經與社子島自救會當面溝通，當時蔣萬安承諾若當選會重啟社子島由下往上的溝通，並且保留聚落紋理，不過北市府自3月由地政局長陳信良到社子島開過一次「申請剔除社子島區段徵收說明會」，因居民質疑事先雙方未有溝通到場杯葛，之後北市府就沒有主動與社子島自救會居民溝通。

李華萍說，現在北市府不僅市長蔣萬安沒有來過，局處也都只有躲在駐點工作站，與居民被動式地駐點溝通，企圖用這樣的方式欺騙內政部的土地徵收審查委員說「有溝通」，尤其每次的駐點說明也都是透過網路公布，社子島居民很多高齡長者，根本沒有人知道。

李華萍認為，先前市長蔣萬安去行政院報告希望加速核定區段徵收，但根據去年內政部土徵審查會議結論，委員要求北市府應落實地方溝通，並重新檢討區段徵收剔除原則、保留聚落紋理保留，但蔣市府都沒有做到，讓自救會居民相當不滿。