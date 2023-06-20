新北市鑑界失準還涉偽造文書 立委批侯侯做代誌攏是假

時代力量立委陳椒華今天說，新北市長侯友宜的「侯侯做代誌」攏是假，新北市地政單位屢次鑑界失準，甚至還涉嫌偽造文書，根本沒把攸關市民權益的鑑界工作做好，衍生界址爭議，導致陳情人遭國產署誣告竊佔國有地，要求拆屋還地，平白無故惹上官司。

陳椒華上午在立法院舉行「新北市鑑界失準＆偽造文書？導致國產署誣告拆屋還地？」記者會，陳情人吳小姐說明，新北市新店地政事務所鑑界錯誤，造成她的土地界址偏移，國產署的國有土地竟然位移到自家圍牆內。

陳椒華指出，國產署去年根據新北市的錯誤地籍參考圖，控告吳小姐侵占國有地、要求拆屋還地，甚至拒絕當事人「請法官找內政部國土測繪中心再鑑界」的訴求，導致陳情人無端受害遭告，多年來痛苦萬分。

吳小姐說，新店地政事務所出具的土地鑑界複丈成果圖，涉嫌偽造文書，該文件的手寫文字與事實不符，新北市政府提供該文件給監察院，並且在公文上稱「吳君不服鑑界成果」，導致監察院誤解而不再調查其陳情案。

陳椒華質疑，根據多次的土地鑑界複丈成果圖，都可以證明所有土地鑑界都沒有改變，而且該地區尚未辦理重測，為何國產署能以新店地政事務所出具的地籍參考圖控告陳情人，這種不合理的官告民作法實在不可取，國產署恐怕已經涉嫌誣告，簡直莫名其妙。

吳小姐表示，國產署竟然以地籍參考圖控告她侵占，而且要求拆屋還地，自己現在要求國產署撤告，否則不排除向國產署提出誣告的訴訟。

陳椒華說，為了確保土地所有權人權益，地政單位使用的測量儀器必須精準無誤，新北市地政局未能定期校正儀器，影響市民權益，此案是否以未定期校正的儀器測量，導致鑑界結果失準，請新北市政府說清楚講明白。

財政部國產署北區分署科長汪禮富回應，因為陳情人在2020年認為鑑界成果不一致，因此國產署請新店地政事務所提供最後的確認成果圖，依照成果圖的位置，「我們發現確實有佔用國有土地，所以依法開除佔用」。

汪禮富說，這個案子目前已經進入訴訟程序，後續疑義應該交由法院釐清，至於陳情人認為新店地政事務所的測量不準，應該要由新店地政事務所提出說明，或者可以請第三方的公正單位來測量，讓大家都有公信力。