新北6棵珍貴樹不養護遭批 樹委會今決議解編理由：樹木腐朽

樹木成長養護不易，但新北市經常因道路拓寬、建物施工隨意砍除數十年樹木令人痛心，而比北市大7倍的新北市，珍貴樹木竟只有北市3分之1，今新北樹委會預計將解編6棵珍貴樹木，引發環團抗議新北市樹委會只列管不養護任期腐敗非常不可取。景觀處回應因六棵樹木腐朽有公安疑慮，今決議全部解編。

今上午所新北市府舉行樹木保護委員會開會，議程僅解編6顆受保樹木，新增列管受保樹木卻掛零，新北市看守土城愛綠協會等護樹團體質疑新北市府移除比增列受保樹容易。新北面積比台北市大7倍，北市受保護樹木北市3176棵、新北僅有1109棵，批評新北市府長期護樹不力。

護樹團體認為，樹木申請受保程序北市僅需一通1999述明老樹位置，即有文化局委託技師量測樹徑等物理條件，但新北市列管老樹程序繁瑣，需自行舉證樹木符合受保標準物理條件，填具提報申請書、提報資料表、耆老記憶訪談表、列管保護切結書等四份表單，導致新北珍貴樹木解編比列管更容易。

護樹團體以土城仁德公園內1087號受保珍貴樹木為例，於2020年6月召開樹委會通過，至今列管僅3年竟然應力波檢測腐朽面積比達44%、有民眾陳情樹皮已有剝落現象建議移除，導致如今面臨被解編的命運。要求樹委會應公佈1087號會勘記錄，3年間有否經過未經核准違法不當修剪，而非只認列不列管，讓珍貴樹木未經妥善養護坐視自然衰弱，再以腐朽為由逕自解編移除砍樹解決。

樹黨黨主席潘漢疆表示，今天新北市樹委會討論將解編6棵珍貴樹木，新增珍貴樹木卻是掛0，新北市只有列管但卻無養護作為護樹不利，這六棵樹倒塌自然傾斜，有徵兆卻沒有保護，況且2020年列管的土城1087編號珍貴樹木，保固期只有3年就中空腐朽， 認為樹委會應列管後積極養護，若要解編應該要有檢討報告，樹木衰亡前做棲地改善或樹保委員會勘，相關改善措無法改善才能解編，而不是任其腐敗就解編，批評新北市府的作為非常不可取。