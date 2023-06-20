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新北河濱逛重新市集 端午連假尋寶、領香包
端午節即將到來，新北高灘處與重新市集廠商將於22日端午節當日於三重重新橋下觀光市集舉辦「慶端午送香包」活動，讓民眾在端午節能和親友在逛市集的同時，也能體驗傳統文化習俗。
高灘處長張修銘說明，為讓民眾體驗香包的傳統文化，這次活動於22日端午節上午10時開始，民眾只要在觀光市集完成指定任務，即可獲得造型香包1個，現場準備共300個香包，送完為止。民眾也可約親友在假期逛市集挖寶，絕對是出遊的好選擇。
高灘處指出，農曆五月五日端午節除了是傳統三大節日之一外，也象徵著夏季到來，早年由於醫藥不發達，古人則將具殺菌作用的雄黃、艾草、菖蒲研成粉末，以布包裹隨身配戴，在夏季人們更容易受蚊蟲叮咬生病，利用它散發出來的氣味驅散夏天的蚊蟲。
高灘處表示，現代社會香包的造型也更加的精緻玲瓏，佩戴香包更添加了些許平安吉祥之意，而每一個香包都包含了文化習俗的傳承，希望收到香包的市民都能受到端午佳節的祝福。
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