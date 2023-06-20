快訊

人設崩壞再+1！名作家何則文被控「性侵合夥人」 他認關係密切：沒有強迫任何人

遭影射「徐姓大牌主持人」泡溫泉摸大腿 徐展元怒否認：請直接說出姓名

高雄房價天花板改寫！美術館特區豪宅預售「每坪成交69.6萬」

端午4天連假後天登場 北市環保局不打烊僅這天停收垃圾

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
端午節4天連假後天登場，台北市環保局清潔隊服務不打烊，6月22日端午節至24日均正常收運垃圾、25日適逢周日照常停收垃圾。圖／台北市環保局提供
端午節4天連假後天登場，台北市環保局清潔隊服務不打烊，6月22日端午節至24日均正常收運垃圾、25日適逢周日照常停收垃圾。圖／台北市環保局提供

端午節4天連假後天登場，台北市環保局清潔隊服務不打烊，6月22日端午節至24日均正常收運垃圾、25日適逢周日照常停收垃圾，民眾若無法配合清運時間，可就近前往12個行政區、32處垃圾限時收受點丟垃圾，詳請可至環保局官網查詢。環保局提醒民眾，記得做好垃圾分類及資源回收，將廚餘瀝乾後再排出。

北市設置行人專用清潔箱，提供民眾徒步時丟棄產生的衛生紙、飲食飲料瓶罐等小型垃圾，但是部分人貪圖方便，違規丟棄家庭垃圾於清潔箱，不只容易造成滿溢，也會妨礙其他行人使用，破壞市容環境，違者將依法開罰。

4天連假即將到來，公車站、捷運站、商圈夜市及觀光景點等將湧現人潮。環保局呼籲民眾，妥善利用行人專用清潔箱，切勿違規隨便亂丟垃圾。

端午節 連假 北市

延伸閱讀

屏鵝公路端午連假湧車潮 屏警實施交通管制籲民眾注意

端午連假北市垃圾正常收運 服務不打烊

端午年假來臨 高雄天天有交管別被塞住了

北市漲房屋稅基 影響20萬戶

相關新聞

首例文資自然地景北投石保留區 議員轟欠維護變髒溪溪

台灣第一例適用「文化資產保存法」，以自然地景認定為受法律保護的區域的北投石自然保留區，遭質疑過去多年欠缺維護，導致自然保...

端午4天連假後天登場 北市環保局不打烊僅這天停收垃圾

端午節4天連假後天登場，台北市環保局清潔隊服務不打烊，6月22日端午節至24日均正常收運垃圾、25日適逢周日照常停收垃圾...

克服腦中血塊 杜明蓁創作聽障繪本

新北市長侯友宜昨天為國中組市長獎頒獎，共頒發1604位，其中三重高中國中部學生杜明蓁出生就發現腦中有血塊，在自身及旁人努...

藍綠攻防 新北囤房稅7月難上路

新北市政府推動調整囤房稅，前後卻卡關5年，今年好不容易排入議程，卻又因為藍綠議會黨團政治攻防尚未審到，房屋稅修正草案本次...

駭客攻擊新北市府 17個月逾14億次

新北市議會昨天審查資安主動防禦計畫墊付案，研考會主委林豐裕指出，從2022年至2023年5月，17個月內市府遭網路威脅及...

新北陸續開工 6停車場汽車格近2千個

新北忠孝公園停車場昨動土，後續還將有三重興華公園、玫瑰立體、興穀國小和板橋區信義國小等停車場工程也將開工，連同板橋溪北公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦