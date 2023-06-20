端午4天連假後天登場 北市環保局不打烊僅這天停收垃圾
端午節4天連假後天登場，台北市環保局清潔隊服務不打烊，6月22日端午節至24日均正常收運垃圾、25日適逢周日照常停收垃圾，民眾若無法配合清運時間，可就近前往12個行政區、32處垃圾限時收受點丟垃圾，詳請可至環保局官網查詢。環保局提醒民眾，記得做好垃圾分類及資源回收，將廚餘瀝乾後再排出。
北市設置行人專用清潔箱，提供民眾徒步時丟棄產生的衛生紙、飲食飲料瓶罐等小型垃圾，但是部分人貪圖方便，違規丟棄家庭垃圾於清潔箱，不只容易造成滿溢，也會妨礙其他行人使用，破壞市容環境，違者將依法開罰。
4天連假即將到來，公車站、捷運站、商圈夜市及觀光景點等將湧現人潮。環保局呼籲民眾，妥善利用行人專用清潔箱，切勿違規隨便亂丟垃圾。
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