新北陸續開工 6停車場汽車格近2千個

新北忠孝公園停車場昨動土，後續還將有三重興華公園、玫瑰立體、興穀國小和板橋區信義國小等停車場工程也將開工，連同板橋溪北公園停車場，6座規畫1906個汽車格、220個機車格。

板橋忠孝公園地下停車場昨天由副市長陳純敬主持開工，工程經費4億7011萬元，包含中央補助1億3091萬元、市府負擔3億3919萬元，預計開挖地下2層，規畫205個汽車格、32個機車格；停車場上方有橢圓形溜冰場、石椅座席、林蔭步道、自行車停車區、籃球場與座椅區等，提供民眾運動休憩最佳空間，預計2025年5月完工、9月啟用。

陳純敬說，新北市爭取中央前瞻計畫補助興建停車場，截至目前計有25案，板橋區有溪北公園、忠孝公園和信義國小等3座地下停車場獲前瞻計畫補助，但受到國際原物料飆漲、缺工缺料等影響，致工程招標不順。

新北將統包工程中的設計標與工程標分開進行招標，溪北公園、忠孝公園地下停車場經多次流標終於標出，溪北公園停車場上月22日動土，忠孝公園停車場昨接棒開工，信義國小地下停車場案預計6月開標，全力兌現今年動工承諾。