克服腦中血塊 杜明蓁創作聽障繪本

新北市長侯友宜昨天為國中組市長獎頒獎，共頒發1604位，其中三重高中國中部學生杜明蓁出生就發現腦中有血塊，在自身及旁人努力下，以心路歷程創作聽障繪本並獲文化部文薈獎。侯友宜期許大家持續努力，也勉勵未獲獎的同學，位置擺對、找到方向，就都是市長獎。

新北教育局昨天在市府舉行111學年度畢業生市長獎頒獎典禮，侯友宜與獲獎學生一一合影，教師、學生和家長們也互相合照鼓勵，氣氛溫馨。

侯友宜表示，過去2年因為疫情無法實體頒獎，很開心今年能夠親自祝福與合影，每位獲獎學生在學表現及特殊才能都足為大家的楷模，期許大家邁向下一學習旅程時，能夠秉持過去學習階段的努力續精進，並修養品德。

得獎學生中，三重高中國中部學生杜明蓁出生就發現腦中有血塊，成長過程中又發現腳底腫瘤、雙耳聽力受損等，但在家人及老師協助下，靠著自己的意志力運用有效學習策略，輔以聽語治療，以右耳殘存的聽力和輔具，一路跌跌撞撞將自身經歷與感受，化為創作的動力，創作出3本以聽障為主題的繪本，其中「聽見幸福」獲得文化部文薈獎圖畫書類第一名。

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