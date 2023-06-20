藍綠攻防 新北囤房稅7月難上路

新北市政府推動調整囤房稅，前後卻卡關5年，今年好不容易排入議程，卻又因為藍綠議會黨團政治攻防尚未審到，房屋稅修正草案本次會期恐難通過，7月無法上路。

2018年新北市府實施囤房稅，非自住房屋不論持有戶數皆課徵2.4%稅率，上路僅1年議會就提案調降稅率為1.5%。近年社會團體不斷要求，財政局去年3月提案，將新北市房屋稅徵收率自治條例修正草案送進議會，調整持有非自住2戶以上房屋的囤房稅上升至2.4%、3戶以上3.6%，但因屆期不續審，今年再關闖，卻因總質詢提前、餵藥案等政治攻防再受阻。

市府表示，原本預估會期中審查後，影響1.7%屋主、近7.6萬戶，可趕於7月1日上路，每年可增加稅收約5億。

有議員透露，原本昨天排定審查，但最後又被其他法條擠掉，目前房屋稅徵收率自治條例修正草案僅一讀，會期只剩5天大會，恐怕難以在本次會期通過，只能待8月臨時會或9月開議才能夠進行，今年7月將無法上路，也影響計算周期。

張姓市民說，過去新北市囤房稅率太低，讓建商、投資客有炒作空間，民眾繳房貸壓力相當大。如今市府要調升稅率，增加房屋持有成本，建商、投資客才會害怕，樂見市府提高囤房稅，讓房市回歸正常。

民進黨議員戴瑋姍說，市府版本和外縣市版本相對保守，且其他議員多少都有收到來自企業界、民間的陳情，因此法規會上並未針對調升數字拍板定案，將在二讀會上讓各議員討論。本次會期雖可能不會通過，但8月還有臨時會可以續審，仍有機會通過。

此外，今年也適逢三年一度的房屋稅基重評，稅稽處副處長陳正輝說，4月17日已召開不動產評價委員會，參考營造工程物價指數成長幅度，將現行標準單價酌予調增10%，適用於7月1日後取得使用執照的房屋。地段率部分，調整208條街路地段率、占整體6.5%，其中調升204條，調降4條，預計明年開徵。