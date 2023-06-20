北市房屋稅基調升 新建屋單價漲10%

台北市房屋標準單價在凍漲9年後，根據北市不動產評價委員會日前開會決議，台北市今年7月1日起取得使用執照的房屋標準單價，新建房屋構造標準單價調漲10%，排除木石磚造及土竹造房屋；至於地段率調整，今年將調整路段有230條，其中調升226條、調降4條，連同松機飛航管制共調降25條，預估影響戶數約20.7萬戶。

台北市稅捐稽徵處表示，為合理評定房屋現值，北市府參考北市營造工程物價總指數及全國營造工程物價總指數上漲程度，為減輕民眾負擔，自7月起新建房屋構造標準單價僅調漲10%，會排除木石磚造及土竹造房屋；至於調升的226條地段分布12個行政區，主要考量周邊商業、交通狀況及實價登錄等情形，基於課稅公平調整，近期將公告。

因應房屋課稅公平性，北市稅捐處委託學術研究進行這次地段率的調整參考，參酌美國加拿大多採評價比、離散係數及價格相關差異，做為估價一致性及公平性衡量指標，並調查各區商業發展情況，一共提案調整路段共230條，其中調升226條、調降4條，連同松機飛航管制共調降25條，影響約20.7萬戶。

其中松山機場飛航管制區周遭因受噪音影響，位於第3級航空噪音防制區路段，其路段率調降1級，加計原已調降第2級管制區且航道下方路段，影響路段60條，約2.8萬戶。

至於台北市持續保障單一自住、公益出租人及社會住宅包租代管基本居住權益及落實居住正義，維持稅基折減機制，最高折減額度從750萬元調降為250萬元為限，受惠約23萬餘戶。

稅捐處表示，地段率調整是反映民意，兼顧稅制合理，提案提報不動產評價委員會審議後決議，主要為使房屋稅課稅更公平合理，7月起實施後將影響明年的房屋稅。