台北扶老居家修繕補助 放寬資格

台北市社會局昨天宣布將擴大老人居家安全修繕補助對象，原先規定申請條件為原綜所稅率5%以下長者，放寬至12%以下，預計有8成長者符合資格，超過40萬人受惠；不過議員跟民間團體認為，除了放寬條件，市府在宣導、條件審核上應該說清楚，才能提高申請意願，針對資格認定也要與各區承辦人講明白，才能落實政策。

廣慈信義老人服務暨日間照顧中心昨天開幕啟用，除了社備更新、空間加大，服務量也從24人提高到120人，試辦收托年輕型失智症者及夜間喘息服務，將是北市第2處試辦收托年輕型失智症者的機構。

台北市長蔣萬安表示，台北市已經正式進入超高齡化社會，目前高齡人口已超過20.9%，他宣布兩項政策，其一是他在選前提出的「長照3支箭」政見中，第3箭已實現，持續補助有需求長輩每月1200元緊急救援系統，此外從7月1日起將放寬「台北扶老軟硬兼施居家簡易修繕服務方案」申請資格。

社會局說，每月補助1200元緊急救援系統，主要是針對65歲以上列冊獨居長者及未滿65歲設籍且實際居住於北市，缺乏生活自理及求救能力領有身心障礙證明者，使用者家中提供一組主機及隨身按鈕，面臨突發及緊急事件時，可按壓隨身按鈕，由24小時守護中心即時提供協助；截至今年4月，服務使用人數2858人，安裝率33.3%。

社會局也宣布7月1日起將擴大補助「台北扶老，軟硬兼施居家簡易修繕服務」，放寬至綜合所得稅率12%以下都能申請，整合專業服務團隊提供長者一站式服務，協助施作簡易居家修繕及設置生活輔具，最高可獲8萬元補助，預防長者在家中跌倒。

社會局長姚淑文表示，北市有8成長者符合資格，預計將有40萬長者受惠，預期每年申請案量可由300多案增加至700案，也會持續宣導止滑等居住安全概念。

議員秦慧珠認為，政策推行方向是好的，不過市府應要加強宣導，不止長者要知道，其子女、家人也要了解；中華民國老人福利協進會理事長高火生也說，各行政區承辦人不同，對於資格審核恐不一致，市府必須要向各區說清楚資格條件，才能落實福利政策。