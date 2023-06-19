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新北黃金博物館行政區搬遷 損失近300件物品、沙發失竊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市黃金博物館調整行政辦公區域搬遷用品時，有近330件財物損失，包括1組沙發失竊。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館調整行政辦公區域搬遷用品時，有近330件財物損失，包括1組沙發失竊。圖／黃金博物館提供

新北市黃金博物館活化空間，去年調整行政辦公區域搬遷用品時，有近330件財物損失，包括1組沙發失竊，其餘為資源回收桶等「財產」及書籍等「非消耗物品」。館方今天表示，5月間已提交管理缺失檢討報告，議處失職人員。遺失物品依規定由保管人辦理賠損，失竊部分報警偵辦。

黃金博物館說，去年9至12月進行財產盤點，發現短少，今年3月依法定程序報市府財政局、秘書處。秘書處函請文化局協助調查，政風室另在今年4月到館內實地盤點財物，調查事發經過。

鏡週刊今天報導黃金博物館330件「館產」憑空消失，邀請藝術家駐館1年也有隱情。館方回應，損失財物中有近280餘件是書籍、雨衣、雨褲等價值1萬元以下，已逾年限不堪使用的「非消耗物品」，另40多件為資源回收桶等超過1萬元有登錄的財產，因未進行財產報廢程序，產生遺失情形，另有1組沙發在搬遷作業失竊。

目前駐館藝術家是現年67歲的生態水彩畫家楊恩生，1991年受交通部郵政總局邀請，繪製一系列生態彩繪郵票。

黃金博物館今年2月與楊恩生簽定合作備忘錄，由館方提供基本生活水電設施，藝術家駐館期間依館方需求主題，無償提供至少15幅作品用於文創品製作，駐館期間也須協助本館各項教育推廣活動。雙方合作，相信能為博物館帶來更多量能，但部分法令籌備尚未周全，後續將努力完備。

黃金博物館的10萬元以下小額採購案，也遭質疑「高層」愛給誰做，就給誰承包。館方表示，場館位在東北角，地處偏遠，為了維護遊客安全，提升參觀品質，近年來積極籌措財源修繕，相關採購程序都依政府採購法辦理，希望能帶給遊客更好的參觀體驗。

新北市黃金博物館調整行政辦公區域搬遷用品時，有近330件財物損失，包括1組沙發失竊。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館調整行政辦公區域搬遷用品時，有近330件財物損失，包括1組沙發失竊。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 財產 藝術家

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