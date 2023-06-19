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北市23議員組性平連線 要求市府落實5大承諾

中央社／ 台北19日電

為落實性別平權決心，23名不分黨派台北市議員今天簽署「共同願景承諾書」並組成促進性別平等連線，內容包括強化公部門性平意識、推動性別平等教育5大承諾。

第14屆台北市議會促進性別平等連線舉行「促進性別平等連線共同願景承諾」記者會，包括議長戴錫欽在內等23名跨黨派議員和性別團體代表現身力挺。

性平連線召集人、無黨籍台北市議員林亮君表示，本屆共有23名議員參加性平連線，超過議員總數1/3，不分黨派都有人參與，且戴錫欽更是全台唯一表態支持性別平等、加入性別友善連線的議長。

戴錫欽也說，性別平權是台灣的重要議題，更是共同追求的理想跟目標，在中央修法通過性別平等法、婚姻平權專法後，各地方政府如何在法治面、空間面上做好相關配套更顯重要，這次跨黨派議員組成連線將持續推動性平，台北市將是性平政策的領頭羊。

會中，議員們簽署「共同願景承諾書」，內容包含「落實婚姻平權配套措施」「強化公部門性平意識」「多元友善城市空間」「推動性別平等教育」「平權問政」等5大承諾，未來都將化作議會提案，要求台北市政府落實性平相關政策。

促進性別平等連線成員包括，召集人林亮君，副召集人吳沛憶、苗博雅，連線成員為戴錫欽、王世堅、王閔生、何孟樺、李建昌、林延鳳、林珍羽、洪健益、張文潔、許家蓓、許淑華、陳宥丞、陳慈慧、陳賢蔚、黃瀞瑩、詹為元、趙怡翔、簡舒培、鍾佩玲和顏若芳等多名議員。

議員 北市 戴錫欽

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