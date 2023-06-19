砂石車撞北市民宅初勘 建管處：住戶可返家取物

台北市信義區1處民宅昨天遭砂石車撞毀騎樓承重柱，撤離5戶16人。台北市建管處今晚說，台北市結構技師公會初勘鑑定，受損建物已完成臨時結構支撐，住戶可返家取物。

信義區1處騎樓18日凌晨遭1輛砂石車衝撞，造成結構安全疑慮，台北市政府疏散5戶16人，並架設6支鋼架並灌漿補強支撐，先恢復人行道及馬路通行。

建管處今晚發布新聞稿表示，上午10時邀集台北市結構技師公會委派6位結構技師到現場針對整棟建物外觀及建物居室內部進行初步鑑定勘查工作，經公會初步鑑定，受損建物已完成臨時結構支撐，住戶即起可返家取物。另外，相關初步鑑定報告預計21日完成。

建管處說，肇事車輛所屬營造廠及督導單位新北市養工處上午也一併出席鑑定勘查工作，營造廠稱將負起一切損壞修復及賠償責任，新北市養工處也會負起督導下包營造廠和受損住戶辦理後續賠償責任。

台北市社會局表示，目前共15人分別安置於附近旅館，昨天也動員社工23人次關懷訪視，以及提供資源連結等服務。

同時，台北市副市長林奕華昨天也逐一關懷5個受災家戶，並發放每戶新台幣6000元慰問金。

台北市法務局也說，針對此案房屋所有權人因房屋受損、財產價值減損，或住戶因房屋受損無法繼續使用房屋、自行尋找房屋使用或其他因事故造成損害，受侵害的所有權人或住戶都可依照民法規定，可對駕駛請求損害賠償。

此外，駕駛因執行職務釀生事故，其僱主依照民法規定，須與駕駛連帶負損害賠償責任。

法務局說，此案屬私權糾紛，北市府將協助受害民眾進行求償，並提供日夜間法律諮詢服務。