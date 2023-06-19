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砂石車撞斷北市民宅結構柱報告周三出爐 肇事營造廠諾賠償

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市建管處今天邀集北市結構技師公會委派6位結構技師勘查建物，預計周三初步鑑定報告會出爐。記者洪子凱／攝影
北市建管處今天邀集北市結構技師公會委派6位結構技師勘查建物，預計周三初步鑑定報告會出爐。記者洪子凱／攝影

北市信義區昨天凌晨發生砂石車衝撞民宅意外，結構柱遭撞斷，昨先用6根H型鋼固定，市府今天上午邀集台北結構技師至現場對整棟建物外觀及內部進行初步鑑定工作，初判已完成臨時結構支撐，預計週三會有初步鑑定完整報告，而肇事砂石車營造廠及督導單位新北市養工處今天也一同會勘，營造商也承諾會負擔受害住戶損壞修復及賠償責任，北市法務局也說，該案屬於私權糾紛，將協助受害民眾求償。

都發局說明，建管處今天上午10點邀集北市結構技師公會委派6位結構技師至現場對整棟建物外觀及建物居室內部進行初步鑑定勘查工作，拍照並記錄每一住戶室內受損情形，經公會初步鑑定，受損建物已完成臨時結構支撐，住戶可回家取物，至於初步鑑定報告預計本周三完成。

肇事車輛所屬營造廠及督導單位新北市養工處今天也出席鑑定勘查工作，營造廠表示會負起一切損壞修復及賠償責任，新北市養工處也會負起督導下包營造廠和受損住戶辦理後續賠償責任。

法務局說明，有關此案房屋所有權人因房屋受損，財產價值減損或住戶因房屋受損無法繼續使用該房屋、自行尋找房屋使用或其他因該事故造成之損害，受侵害之所有權人或住戶都可以依照「民法」第184條規定，對駕駛請求損害賠償，且該駕駛係因執行職務致生事故，其僱主依照「民法」第188條規定，必須與駕駛連帶負損害賠償責任。

此外，副市長林奕華18日逐一關懷5個受災家戶，並發放每戶6000元慰問金。目前15人分別安置於附近旅館。社會局當日動員社工23人次，提供關懷訪視、資源連結等服務。

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