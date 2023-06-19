金山磺港「蹦火仔」6月出航 青鱗魚、苦蚵仔難得同框

新北市金山磺港「蹦火仔」漁法轉型為觀光遊程，6月起出航。今年僅有富吉268號出海「表演」，擔任火長的簡士凱今天說，今年青鱗魚明顯回流，若是昔日為了捕魚，數量還好，但應可讓遊客覺得不虛此行，歡迎有興趣的民眾到北海岸體驗快失傳的捕魚文化。

新北市政府2016年將「金山磺火捕魚蹦火仔」登錄為無形文化資產，不巧的是同年德翔台北輪在石門海岸擱淺，衝擊海洋生態，造成青鱗魚減少，加上石斑魚產業出狀況，做為飼料用的青鱗魚銷路受阻，影響收人，目前金山磺港僅存1艘蹦火船。

返鄉接手父親漁船的簡士凱說，每年入夏後，他會開船出海示範蹦火仔捕魚方法，角色已從漁民轉變成文化保存者，或者說是表演者。因為角色不同，團隊收入不單靠販賣漁獲，所以也不用一定要捕很多的魚，有助生態永續。

簡士凱發現，德翔台北輪引發的災情似乎也在減低，去年青鱗魚明顯比往年多。今年的遊程6月出航，這幾天發現青鱗魚更多了，還能捕到「苦蚵仔」，數量不下青鱗魚

簡士凱說，通常每年4、5月間在北部沿海就看不到苦蚵仔，今年可能因為農曆閏2月，節氣稍微慢了點，所以出現苦蚵仔和青鱗魚共存畫面。苦蚵仔一樣是用蹦火漁法捕捉的魚種，看見火光就會跳出水面。

金山區磺港里長許明熙表示，苦蚵仔比青鱗魚更受市場歡迎，經濟價值更高一點。市場上大多數還是拿去當延繩釣的魚餌或龍膽石斑飼料，但也有人直接烹飪或加工食用。

新北市議員張錦豪關注北岸蹦火船議題，多次在議會質詢促請市府設法保存及傳承文化。在地漁民和文史工作者2022年間成立「蹦火漁業合作社」，記錄並推廣蹦火仔轉型與成長點滴，每年6月初至9月底推出蹦火海上觀賞遊程，有興趣的朋友可報名體驗。