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新北1年半駭客網路攻擊逾14億次 研考會：15次輕微侵入

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議會今審查資安主動防禦計畫墊付案，研考會主委林豐裕備詢。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今審查資安主動防禦計畫墊付案，研考會主委林豐裕備詢。記者劉懿萱／攝影

新北市議會今審查資安主動防禦計畫墊付案，研考會主委林豐裕指出，從2022年至2023年5月，市府收到網路威脅及駭客攻擊逾14億次，其中有15次輕微侵入，突破第一層防線。

林豐裕說，行政院在2019年頒布資通安全管理法，在前瞻預算編列補助各縣市落實法規、強化資安防禦能力，總經費是1億6265萬6000元，這次計畫期程是2023至2024年，並由中央補助60%、9759萬3000元，地方負擔40%、6506萬3000元。

林豐裕指出，從2022年1月至2023年5月，市府機關收到網路威脅、駭客攻擊逾14億餘次，並發揮防禦能力，有15次輕微侵入，被侵入機關包含環保局、教育局、區公所、文化局等。

林說，資安主動防禦計畫分2年執行，2022年先建立雲端虛擬機，提升全市府重要系統備份效能，配合虛擬化提升到B級、C級機關所需的頻寬，以及導入資通安全弱點通報系統到48處機關；2023年則要建立虛擬主機700台以上，導入端點偵測回應系統到11處B級機關，推動測試、紅藍軍演練，培植機關自己的資安人才等。

國民黨議員陳明義說，這個計畫從國科會到現在數發部，都是中央主導，認為市府不應出40%經費；議員林國春認為，資安應將反詐納入，不然在社群上很多詐騙訊息防不勝防。

民進黨議員林銘仁認為，資安本來就要做，就算中央沒有編預算，市府也要做，認為現在中央補助60%是好的。議員鄭宇恩則表示，新北市教育局近年廣設教學觸控螢幕，但觸控螢幕內建程式卻有中國軟體，教育部於4月7日函文各地方教育局要求刪除該軟體，鄭批評，市府對可能有的資安風險漫不經心，要求新北應全面徹查全市相關設備。

資安 議員

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