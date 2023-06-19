板橋區忠孝公園地下停車場開工 2025年完工啟用

新北市板橋區忠孝公園地下停車場今開工動土，副市長陳純敬表示，加強停車場建設，不僅能滿足市民停車需求，並改善城市運行秩序；今年繼板橋區溪北公園停車場開工動土後，忠孝公園停車場也於今天接棒開工，後續還將有三重興華公園、玫瑰立體、興穀國小和板橋區信義國小等停車場工程開工動土，6座停車場預計規劃1906個汽車停車位、220個機車停車位，努力滿足民眾停車需求。

陳純敬指出，新北市積極爭取中央前瞻計畫補助興建停車場，截至目前計有25案，板橋區有溪北公園、忠孝公園和信義國小等3座地下停車場獲前瞻計畫補助，但受到國際原物料飆漲、缺工缺料等影響，致工程招標不順。

陳純敬說，新北創先將統包工程中的設計標與工程標分開進行招標，透過降低風險來提高廠商投標意願，溪北公園、忠孝公園地下停車場經多次流標終於標出，溪北公園停車場並於上月22日開工動土，忠孝公園停車場接棒於今天開工，信義國小地下停車場案也預計6月開標，兌現今年動工承諾。

交通局停車管理科長蔡柏坤指出，板橋忠孝公園停車場總工程經費4億7011萬元，包含中央補助1億3091萬元、市府負擔3億3919萬元，預計開挖地下2層，規畫205個汽車格、32個機車格；停車場上方規劃了橢圓形溜冰場、石椅座席、林蔭步道、自行車停車區、籃球場與座椅區等，提供民眾運動休憩最佳空間，預計2025年5月完工、9月啟用。

交通局補充，新北市積極規畫停車空間，打造全智慧化停車場，5年內已完成金山立體停車場和新莊運動公園、中和佳和公園、新店綠湖公園等18座立體停車場，共計提供6357格汽車停車位及1677格機車停車位，後續仍將全力以赴，提供市民朋友更優質的停車服務。