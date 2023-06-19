端午送愛心 瑞芳區長、青年慈善協會訪獨老話家常

為了讓更多獨居長者得以被關懷，瑞芳區公所結合了在地的青年慈善協會，一同關懷訪視獨居長者。今(19)日瑞芳區公所由區長楊勝閔偕同瑞芳青年慈善協會等一行人，前往探視獨居長者，並與長輩們話家常，並送上美味的粽子，長輩感受到社會上滿滿的關愛，很是感動。

台灣逐步邁向超高齡社會，加上少子女化影響，獨居長者的比例逐漸上升，尤其是偏鄉地區，年輕人外出打拼，老人獨居的比例更高，雖著端午節將至，瑞芳區公所偕同瑞芳青年慈善協會進行獨居長輩的關懷問安，也準備了物資致贈給長者，而公所也因應端午節，將美味的粽子分送給各長輩，每位長輩都十分開心。

瑞芳區區長楊勝閔表示，近期獨居長者議題逐漸被重視，區公所也致力於每一戶都安裝偵煙器及緊急救援系統，並且希望藉由里鄰系統、志工及服務性人民團體，將其納入關懷網絡，讓更多獨老得以被關懷。近期瑞芳區公所也召募社福志工，希望更多有熱忱、有愛心的區民加入志工行列，一起為獨居長者盡一份力，把愛送到家。

瑞芳青年慈善協會謝均達說，協會多數成員為瑞芳在地土生土長之青年組成，而部分為外縣市認同協會宗旨而加入之青年，協會成員秉持著扶弱濟貧之精神，並落實公益慈善活動，宣揚及邀請大家一起做慈善，今天很開心跟著公所一起訪視獨老，希望帶給他們一點溫暖。