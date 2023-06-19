貢寮「貢沁夏日兒童劇場」好好玩 端午節在環保公園登場
今年端午節有四天連假，貢寮區公所別開生面的舉行2023貢寮貢沁夏日兒童劇場，在端午節(22)日當天晚上登場，有蘋果劇團帶來的精采戲劇表演，有MOMO姐姐歡樂唱跳秀，更有旋轉木馬、小火車等遊樂器材。歡迎所有大朋友小朋友一起來同樂，度過一個不一樣的端午節。
貢寮區區長柯建輝說，貢寮區公所將於6月22日星期四下午5點00分於貢寮環保公園舉辦2023貢寮貢沁夏日兒童劇表演活動，遊戲及節目精彩豐富，有蘋果劇團帶來的精采戲劇表演，有MOMO姐姐歡樂唱跳秀。
活動當天將有如嘉年華一般，場邊還有旋轉木馬、小火車等遊樂器材。還有多種遊戲攤位、美食。以及氣球達人現場送可愛手折氣球，歡迎大小朋友一起來參加。
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