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淡水關懷弱勢協會愛心滿滿 連16年端午捐物資助弱勢

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區關懷弱勢協會長同時也是新北市議員蔡錦賢更捐出100萬元來幫助關懷弱勢，延續剛過世的父親蔡龍波先生的助人精神，連續16年來一年三節捐物資助弱勢善舉。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區關懷弱勢協會長同時也是新北市議員蔡錦賢更捐出100萬元來幫助關懷弱勢，延續剛過世的父親蔡龍波先生的助人精神，連續16年來一年三節捐物資助弱勢善舉。 圖／紅樹林有線電視提供

端午節即將到來，淡水區關懷弱勢協會在淡水區淡水老街廣場舉辦「慶端午 送愛心」活動，邀請淡水區弱勢家庭參加，這次會長同時也是新北市議員蔡錦賢更捐出100萬元來幫助關懷弱勢，延續剛過世的父親蔡龍波先生的助人精神，連續16年來一年三節捐物資助弱勢善舉。

因淡水區弱勢關懷協會長期在北海岸服務弱勢民眾，因此於111年榮獲「領航金獎最佳領航奉獻獎」的殊榮。淡水區關懷弱勢協會理事長蔡錦賢表示，該會長期關懷北海岸一帶弱勢民眾的生活，在各界人士及單位等共襄盛舉下，一起辦理這次關懷活動，希望弱勢家庭經由此活動感受社會的溫暖及關懷，以及佳節的氣氛。

長期接受淡水區關懷弱勢協會協助的鄧小姐現身說法，她表示自己在民國77年因為遭受犯罪事件，自懸崖摔落雙腳嚴重受傷，當時透過地方人士轉介，蔡錦賢便挹注所有資源傾力協助醫療費，才讓她逐漸好轉，甚至還協助鄧小姐就讀於聖約翰科技大學以及台大政治博士班的學費，去年9月鄧小姐又罹患腦腫瘤住院開刀，蔡錦賢知悉之後也是親自前往醫院探視，讓她深受感動，所以趁著今天活動，親自來到現場向蔡錦賢表達感謝，鄧小姐感性的表示「好像有了第二個爸爸」，也對於北海岸社福中心從中連結了許多資源，照顧她的生活，大表「有社會局真好」，更格外珍惜自己重獲新生的機會，努力翻轉人生。

副市長朱惕之到活動現場關懷，特別感謝蔡錦賢理事長長年關懷弱勢，媒合各方資源，讓弱勢民眾每年都能參與溫馨活動，創造了「共好」的社會，此次活動每人還可領賑濟金1,000元、肉粽6顆、1公斤白米及包括米粉、沙拉油、罐頭等民生物資禮盒1盒，讓參與民眾能歡度佳節，共嘉惠600餘人。

副市長朱惕之表示，感謝協會所有成員的辛勞，於端午節時舉辦愛心活動，關懷弱勢族群；另外淡水區關懷弱勢協會因長期無私奉獻，在111年榮獲「最佳領航貢獻獎」，實至名歸，即使經過疫情，仍不忘照顧弱勢，堪為表率。

淡水 愛心

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