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淡水南瓜節展超大南瓜 青農義賣南瓜飯糰做公益

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區農會舉辦「112年全國大南瓜比賽」來自桃園觀音區農友歐道協以785台斤奪下冠軍，淡水在地牛埔有機農場的青農盧苡甄義賣南瓜飯糰。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區農會舉辦「112年全國大南瓜比賽」來自桃園觀音區農友歐道協以785台斤奪下冠軍，淡水在地牛埔有機農場的青農盧苡甄義賣南瓜飯糰。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區農會舉辦「112年全國大南瓜比賽」於6月17日淡水金色水岸廣場舉行頒獎典禮，來自桃園觀音區農友歐道協以785台斤奪下冠軍，現場有大南瓜、觀賞南瓜、各式創意南瓜等等，淡水在地牛埔有機農場的青農盧苡甄義賣南瓜飯糰，賣出所得也都會捐給台灣婦女展業協會幫助需要的家庭。

大南瓜重量組冠軍歐道協表示，種植大南瓜到參賽需要半年時間，種植期間環境需保持通風，淡水在地南瓜農友林建訓表示，看到很多農友參加比賽真的很開心，不僅有更多農友能交流種植技術，也讓大南瓜比賽享譽全國，希望往後比賽能越來越盛大，更多瓜友們一起共襄盛舉。

全國大南瓜比賽辦理進入第13年，另外還有比想像力的「創意組」、選美的「品質組」都已經比賽完成並於現場展示，讓大南瓜比賽成為全台最具有指標性南瓜競賽之一。另外現場還有淡水在地牛埔有機農場的青農盧苡甄義賣南瓜飯糰，全都是採自在地最健康的食材，做出120盒的健康南瓜飯糰，賣出所得也都會捐給台灣婦女展業協會幫助需要的家庭。

淡水區農會表示，感謝農業局輔導比賽辦理及聯邦銀行贊助比賽獎金，讓比賽更加熱烈，比賽展場除了各優勝南瓜展示外，配合南瓜產季農會也推出新款南瓜加工商品「南瓜派對-蔬果脆片」，透過大南瓜比賽協推廣「食當季、吃在地」理念，選購在地農產減少食物里程，吃當季農產把握新鮮健康，一起為環境永續及身體健康努力，讓新北成為農業健康市。

南瓜 淡水 農會

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