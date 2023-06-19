金山蹦火仔紀錄片 奪休士頓國際影展雷米白金獎

金山磺火捕魚「蹦火仔」是日治時期至今的百年傳統漁業，以及世界少見磺石加水點火的火把漁業遺產，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處所拍攝之紀錄片《點燃希望漁火》更榮獲「第56屆休士頓國際影展」短片類紀錄片最高榮譽雷米白金獎肯定，並於6月17日於金山漁會舉辦紀錄片首映會，保留珍貴百年漁人技藝。

北觀處長方正光表示，傳統蹦火漁業如何突圍走向新時代，是一大挑戰，北觀處近年積極透過蹦火展演活動推廣，並整合旅遊觀光資源，而《點燃希望漁火》紀錄片，不只記錄美麗耀眼的百年金山蹦火仔漁業，及與海洋共好的漁人智慧，也忠實道出在地深耕的文史工作者、兩代蹦火船火長的心聲。從蹦火仔捕魚等於經濟價值的理念，到蹦火仔捕魚等於台灣文化價值的認同演變，紀錄片也記錄傳統漁業走向文化觀光，產業轉型的重要示範。北觀處也期待，透過紀錄片讓金山蹦火文化與大眾產生更多火花，吸引更多人來看金山蹦火仔，一起鼓勵傳統漁業轉型，進而帶動產業活絡的正循環。

余英宗導演說，北海岸擁有迷人山海美景，山最有名是梯田，海最有名是蹦火。蹦火漁業結合聲音、視覺與體驗，可說是最精采的傳統漁業。而在拍攝《點燃希望漁火》紀錄片最大挑戰是需於6月至9月魚汛期間完成拍攝記錄，等待魚汛，只要聽說有魚就跑去海邊。拍攝後有一位操作三角網的長者過世了，也更說明蹦火船人才凋零的危機。在與時間賽跑的過程中，完成此紀錄片，靠很多人的努力，感謝幕後力挺的北觀處，及協助拍攝的文史工作者、兩位火長及眾多協助的夥伴。

另外金山蹦火季期間，北觀處也與山富、那米哥等多家旅行社合作，推出豐富的蹦火主題行程，另配合「皇冠海岸觀光圈」輔導店家的特色亮點，推出多條皇冠海岸遊程及套票。期待透過文化旅遊，讓民眾近距離欣賞北海岸夏夜最璀璨的漁火，探訪磺港漁村、遊覽魚路古道，一起支持蹦火仔漁業與文化！