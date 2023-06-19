北市房屋稅基調升 新建房屋單價漲10%、地段率調漲226條

台北市房屋標準單價在凍漲9年後，北市稅捐稽徵處表示，北市今年不動產評價委員會已經在本月8日召開，會議決議通過，台北市今年7月1日起取得使用執照的房屋標準單價，新建房屋構造標準單價調漲10%，排除木石磚造及土竹造房屋。至於地段率調整，今年將調整路段有230條，其中調升226條、調降4條，連同松機飛航管制共調降25條，預估影響戶數約20.7萬戶。

台北市稅捐稽徵處表示，為合理評定房屋現值，北市府參考北市營造工程物價總指數及全國營造工程物價總指數上漲程度，雖過去一段期間調漲27%，但為減輕民眾負擔，台北市112年7月1日起新建房屋構造標準單價僅調漲10%，會排除木石磚造及土竹造房屋。

另外，因應房屋課稅公平性，北市稅捐處委託學術研究進行這次地段率的調整參考，主要參酌美國加拿大多採評價比(Assessment Ratio)、離散係數(Coefficient of Dispersion, COD)及價格相關差異(Price-Related Differential, PRD)作為估價一致性及公平性衡量指標，並實地調查各區商業發展等各種情況，一共提案進行調整路段計230條，其中調升226條、調降4條(連同松機飛航管制共調降25條)，預估影響戶數約20.7萬戶。

其中松山機場飛航管制區周遭居民因受噪音影響，位於第3級航空噪音防制區的路段，其路段率調降1級，加計原已調降第2級管制區且航道下方的路段，影響路段共計60條，預估受惠戶數約2.8萬戶

至於台北市持續保障單一自住、公益出租人及社會住宅包租代管基本居住權益及落實居住正義，維持稅基折減機制，最高折減額度由750萬元調降為250萬元為限，受惠戶數約為23萬餘戶

北市稅捐處表示，台北市今年的地段率調整等措施，是為適度反映民意，並兼顧稅制合理，提案提報不動產評價委員會審議後決議，主要為使房屋稅課稅更加趨於公平、合理，將自112年7月1日起實施，影響113年5月開徵的房屋稅。