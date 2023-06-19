北市7月起放寬居家安全修繕補助資格 8成長者受惠

台北市社會局今天宣布將擴大老人居家安全修繕補助對象，原先規定申請條件為原綜所稅率百分之五以下長者，放寬至百分之十二以下，預計有8成長者符合資格，超過40萬人受惠，不過議員跟民間團體認為，除了放寬條件，在宣導、條件審核上，市府應說明清楚，才能增加長者申請意願，針對資格認定也要與各區承辦人說明清楚，才能落實政策。

台北市長蔣萬安今天出席廣慈信義老人服務暨日間照顧中心開幕活動，他表示，台北市已經正式進入超高齡化社會，目前高齡人口已超過20.9%，他宣布兩項政策，其一是他在選前提出的「長照3支箭」政見中，第3箭已實現，持續補助有需求長輩每月1200元緊急救援系統。此外，7月1日起將放寬「台北扶老軟硬兼施居家簡易修繕服務方案」申請資格。

社會局說明，每月補助1200元緊急救援系統，主要是針對65歲以上列冊獨居長者及未滿65歲設籍且實際居住於北市缺乏生活自理及求救能力領有身心障礙證明者，使用者家中提供一組主機及隨身按鈕，面臨突發及緊急事件時，可按壓隨身按鈕，由24小時守護中心即時提供協助；根據統計，截至今年4月，服務使用人數2858人，安裝率33.3%。

此外，社會局也宣布，將擴大補助，「台北扶老，軟硬兼施居家簡易修繕服務」，將於7月1日起擴大服務對象範圍，申請條件為原綜所稅率百分之五以下長者，放寬至百分之十二以下，整合專業服務團隊提供長者一站式服務，協助施作簡易居家修繕及設置生活輔具，最高可獲8萬元補助，預防長者在家中跌倒，環境更加安全、安心。

社會局長姚淑文受訪表示，從目前規劃來看，北市有8成長者符合資格，預計將有40萬長者受惠，預期每年申請案量可由300多案增加至700案，也會持續宣導止滑等居住安全概念。

議員秦慧珠認為，政策推行方向是好的，不過市府應要加強宣導，不止長者要知道，其子女、家人也應加強宣導；中華民國老人福利協進會理事長高火生也說，各行政區承辦人不同，對於資格審核恐不一致，市府必須要向各區說清楚資格條件，才能落實福利政策。

社會局今天舉行信義老服暨日照中心廣慈園區正式啟用典禮，除了社備更新、空間加大，服務量也從24人提高到120人，還將試辦收托年輕型失智症者及夜間喘息服務，姚淑文說明，廣慈日照將是北市第2處試辦收托年輕型失智症者的機構，目前也持續鼓勵業者投入；夜間喘息則已有多家機構提供小量服務，廣慈日照初步開設3床。