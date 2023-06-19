北市議會跨黨議員組促進性別平等連線 盼成性平領頭羊

性騷案連環爆，台北市議會三分之一跨黨派議員本會期組成「促進性別平等連線」，今天簽署促進性別平等連線共同承諾，包含「落實婚姻平權配套措施」、「強化公部門性平意識」、「多元友善城市空間」、「推動性別平等教育」與「落實平權問政」，盼透過北市議會跨黨派議員的努力，持續推動台北市性別平等工作，讓台北市成為性平領頭羊。

北市議員林亮君、苗博雅、吳沛憶、議長戴錫欽、議員何孟樺，李建昌，林延鳳、許淑華、張文潔，陳賢蔚、顏若芳等23位議員共同簽署性別平等連線共同承諾。

林亮君說，本屆有23位議員參加性平連線，這次將訴求婚姻平權配套措施、強化公部門性平意識、多元友善城市空間、推動性別平等教育、平權問政，未來議員也會做成提案，針對軟硬體設施等，落實性別平等。

議長戴錫欽今天出席記者會也表示，性平議題已經是全世界的普世價值，對很多年輕朋友來說也是共同追求的理想目標，各地方政府不管在推動友善空間等政策，其實都非常重要，北市議會這次跨黨派議員組成連線，將持續推動性平，台北市不僅是政治上的首善之都，也將是性平政策的領頭羊。

今天跨黨派議員也共同簽署「性平連線共同願景承諾書」，其中落實婚姻平權配套措施，將積極監督市府在同志婚姻實施後相關施政，以確保同志權益，包括行政相關表格修改、調整生育獎勵金申請規範，讓同志家庭得以申請等。

另外，也會強化公部門性平意識，監督市府所屬性別平等業務相關組織，包括性別平等委員會、性別平等教育委員會等，確保成員組成符合性平專業，並提升公務員性平培訓場次與內容。