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新北中和兩處休憩場所遭拆 民代籲市府快蓋回原狀

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市中和區華福公園、民享藝文活動中心因為地目問題，在日前遭到拆除，不過引起地方反彈，新北市長侯友宜允諾將兩處變回原狀。圖／報系資料照
新北市中和區華福公園、民享藝文活動中心因為地目問題，在日前遭到拆除，不過引起地方反彈，新北市長侯友宜允諾將兩處變回原狀。圖／報系資料照

新北市中和區華福公園、民享藝文活動中心因為地目問題，在日前遭到拆除，不過引起地方反彈，新北市長侯友宜允諾將兩處變回原狀。不過，新北市議員張維倩質疑，中和區公所早已將設計報請市府，卻沒有經費可做。新北市農業局回應，將在內部會議提出兩案，討論經費問題。

張維倩表示，新北市中和區華福公園、民享藝文活動中心當初因地目不符規定，選舉完後就被拆除，現場「空空如也」，地方居民、孩童都在問，什麼時候可以還給我？

張維倩說，中和區公所來向新北市景觀處申請專案要經費，盼整理這個場地，就連新北市長侯友宜都允諾要變回原狀，但現在市府不核撥經費，失去面子的不是農業局、區公所，而是當眾打臉侯友宜。

張維倩表示，自己只要市府允諾，盡快提撥經費給中和區公所，把這兩處變回原狀就好，也希望農業局說清楚，究竟會不會給資源？

中和居民林先生說，民眾不在乎地目這些小細節，這些都是公有地，只要政府有心，都能夠將場地變回原狀。中和是都市區，這樣的遊戲、休憩空間對他們來說相當重要，希望市府不要再拖了，盡快將兩處空間變回原狀。

農業局回應，市府此次內部會議並沒有這兩案，不過他們會將這些排進下次會議，特別針對華福公園、民享藝文活動中心來討論，決定是否核撥經費。

侯友宜

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