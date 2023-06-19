新北定向越野有夕陽伴跑 最終「八里場」明開放報名

定向越野活動需考驗體能與智慧，活動形式相當特別，近年風靡國際運動界。新北觀旅局近期力推「2023探旅新北—定向越野活動」，最後一場系列賽「八里場」將於明天開放報名，賽場範圍設在十三行博物館周邊，可在運動過程體驗北海岸風情。

9月24日舉辦的八里場安排於下午起跑，代言人由知名體育主播田鴻魁擔任，他對邊跑邊欣賞八里夕陽充滿期待並表示，在淡水河口一邊吹海風看夕陽一邊玩定向越野，光想像就覺得非常特別。

觀旅局表示，以北台灣考古重鎮為賽場範圍的八里場賽事，以各種創意結合當地文化及考古樂趣，提供「競賽組」與「體驗組」路線，讓運動愛好者和親子家庭族群都有適合參與的組別，透過定向地圖的導引，自由地在每個打卡感應點之間規畫自己想探索的路線，體驗獨特的定向旅遊。

觀旅局長楊宗珉表示，今年的定向越野活動熱潮從5月燃燒至9月，每個月依序在林口（5月7日）、瑞芳（6月11日）、新店（7月16日）、鶯歌（8月20日）及八里（9月24日）等5區開跑。