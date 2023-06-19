快訊

童年親睹母出軌衝擊大 黃子佼突爆大小S嗑藥「我不得不吃」

評／男性憂成性騷擾加害者？心理師：關鍵在缺乏這項能力

新光金與台新金「金金併」何時登場？ 黃天牧發言藏玄機

影／北市扶老居家簡易修繕服務資格放寬 蔣萬安：滿足長者需求

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台北市長蔣萬安今天出席廣慈信義老人服務暨日間照顧中心開幕活動，了解緊急獨居長者緊急救援服務系統。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安今天出席廣慈信義老人服務暨日間照顧中心開幕活動，了解緊急獨居長者緊急救援服務系統。記者邱德祥／攝影

台北市信義老服暨日照中心廣慈園區正式啟用，銀髮服務再升級居家安全補助擴大。

台北市人口老化速度快於全國，111年老人占全市人口比例已超過20%，成為超高齢社會，台北市以「敬老、顧老、挺老、安老」出發，今天舉辦信義老人服務暨日照中心搬遷開幕活動，信義區長輩活動空間全新升級，日間照顧收托人數增加至120人，台北市長蔣萬安同時宣布，除了長照第三支箭補助有需求長輩每月1,200元緊急救援系統，為更保障長者居家安全，預防跌倒，7月1日起台北扶老軟硬兼施居家簡易修繕服務方案申請資格放寬，展現北市銀髮服務同步優化社區活動設施、布建日照服務、協助長者居家簡易修繕及緊急救援服務等面向多元且完善，滿足長者不同階段需求。

台北市長蔣萬安今天出席廣慈信義老人服務暨日間照顧中心開幕活動，和長者一起練習健走。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安今天出席廣慈信義老人服務暨日間照顧中心開幕活動，和長者一起練習健走。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安今天出席廣慈信義老人服務暨日間照顧中心開幕活動，熱情的志工搶著合影。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安今天出席廣慈信義老人服務暨日間照顧中心開幕活動，熱情的志工搶著合影。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安今天出席廣慈信義老人服務暨日間照顧中心開幕活動，實地體驗健身設備。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安今天出席廣慈信義老人服務暨日間照顧中心開幕活動，實地體驗健身設備。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天出席廣慈信義老人服務暨日間照顧中心開幕活動，主持開幕式。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天出席廣慈信義老人服務暨日間照顧中心開幕活動，主持開幕式。記者邱德祥／攝影

蔣萬安 獨居老人

延伸閱讀

北北桃市長桃園合體吃辦桌 侯友宜想起幼時這一味

「誰來講都沒用」！ 蔣萬安下令後 警方破廢棄物蟑螂集團

影／因應新北幼稚園餵毒案 蔣萬安：北市將訂定指引

羅智強不再倡議政黨輪替大聯盟 蔣萬安：共同目標是團結

相關新聞

大安森林公園能吸多少碳 學界倡議培養氣候公民科學家

各大企業在談節能減碳時，常以大安森林公園吸碳量當參考值，然而種樹獲得的碳匯怎麼算，還沒有確立方法學，碳權交易仍在蹲馬步，環保署已在討論防止「漂綠」。

影／北市扶老居家簡易修繕服務資格放寬 蔣萬安：滿足長者需求

台北市信義老服暨日照中心廣慈園區正式啟用，銀髮服務再升級居家安全補助擴大。

北市15家大賣場空品納列管 設置二氧化碳濃度監測設施

大賣場是許多民眾購買日常用品首選，始終有不少人潮。為確保呼吸健康，北市環保局近期將依「室內空氣品質管理法」，列管轄內15...

江翠北噪音車嚴重 葉元之轟市府

新北市板橋江翠北重劃區緊鄰環河快速道路，晚間經常有飆車族橫行，噪音問題嚴重。新北市議員葉元之指出，之前向市府反映皆無下文...

使用率高多處破洞 新店陽光運動公園遊戲場近日修補

新店陽光運動公園遊戲場廣受好評，前年封閉施工，升級水陸空三棲、全齡化遊樂場，並於去年6月完工開放，但民眾反映兒童遊戲場有...

淡水竹圍公園用地變住宅、保護區 居民轟本末倒置

新北市城鄉局預計解編淡水竹圍8.16公頃公保地，但附近居民反彈，認為竹圍地區人口已達5.3萬人，現有公園9處僅1.85公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦