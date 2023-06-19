影／北市扶老居家簡易修繕服務資格放寬 蔣萬安：滿足長者需求
台北市信義老服暨日照中心廣慈園區正式啟用，銀髮服務再升級居家安全補助擴大。
台北市人口老化速度快於全國，111年老人占全市人口比例已超過20%，成為超高齢社會，台北市以「敬老、顧老、挺老、安老」出發，今天舉辦信義老人服務暨日照中心搬遷開幕活動，信義區長輩活動空間全新升級，日間照顧收托人數增加至120人，台北市長蔣萬安同時宣布，除了長照第三支箭補助有需求長輩每月1,200元緊急救援系統，為更保障長者居家安全，預防跌倒，7月1日起台北扶老軟硬兼施居家簡易修繕服務方案申請資格放寬，展現北市銀髮服務同步優化社區活動設施、布建日照服務、協助長者居家簡易修繕及緊急救援服務等面向多元且完善，滿足長者不同階段需求。
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