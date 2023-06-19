北市15家大賣場空品納列管 設置二氧化碳濃度監測設施

大賣場是許多民眾購買日常用品首選，始終有不少人潮。為確保呼吸健康，北市環保局近期將依「室內空氣品質管理法」，列管轄內15家大賣場，已要求設置室內空品自動監測設施，除即時揭露室內空氣品質資訊，也提醒業者加強自主管理，提供民眾安心購物的消費環境。

環保局表示，目前北市依室內空氣品質管理法公告列管的量販店，包含好市多、家樂福、大潤發、特力屋、愛買等大賣場，共15處。當二氧化碳濃度超過1000ppm法規標準值時，人體容易有頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，監測設施有助賣場即時掌握室內二氧化碳的濃度，及早因應加強通風換氣及適度控管進場人數，維護呼吸健康。

環保局輔導各大賣場自主設置室內空品自動連續監測設施，即時監控室內二氧化碳濃度變化。目前15處列管大賣場皆已完成設置，並對外揭露監測數據，後續巡檢的結果均符合室內空氣品質標準。

環保局說明，北市目前依環保署公告應符合室內空氣品質管理法之列管場所，包含商場、電影院、KTV、醫院等16種類型，共有337處場所，列管場所數量全國最多。每年均會對列管場所進行巡檢，針對二氧化碳濃度標準場所，進一步進行檢測。

為強化室內空品管理，環保局說，2019年起逐批輔導民眾較常出入之列管場所設置自動連續監測設施，至今已輔導120處公共場所完成室內空品自動連續監測設施設置。

對此，民進黨籍北市議員何孟樺表示，近來COVID-19疫情又有復甦跡象，改善室內空氣品質也可以有效降低呼吸道感染風險，讓大家過個安心的端午連假。不過除了室內，室外空品市府也應多把關，台北市車輛設籍密度比全國平均高出數倍，市府也應多多鼓勵、提升大眾運輸使用，降低自有運具上路，守護市民健康外也能早日達成淨零城市的目標。

國民黨籍北市議員詹為元說，市民對空氣品質越來越重視，很多人在自己家都會裝置空氣清淨機了，但到公共場所卻無所適從；市府對於有對外開放的公家機關設置空品監測設備，對市民朋友當然是保障，並在特定時節要求大賣場檢測空品，值得嘉許。