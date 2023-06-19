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海上遊行 民團喊話還我沙崙 新北研議

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
台灣開放水域聯盟昨天在沙崙海域辦海上遊行，要求水域解嚴。記者劉懿萱／攝影
台灣開放水域聯盟昨天在沙崙海域辦海上遊行，要求水域解嚴。記者劉懿萱／攝影

新北市淡水沙崙海域早年為海水浴場，2012年發生4死意外後，隔年市府嚴令下水嬉戲，原本有大批遊客造訪的景點，如今人跡罕至。台灣開放水域聯盟昨上午海上遊行，召集人李元治指出，台灣水域安全應引導民眾學習安全親水的知識跟技能，而非因噎廢食。

新北市府表示，沙崙目前仍列危險海域，禁止水上遊憩活動，經發局每5年海象調查評估是否開放。消防局則表示，沙崙海域仍可能發生離岸流，將提案水安會研議開放的可能性。

淡水沙崙海域早年為海水浴場，但海水浴場在縣府時代倒閉後，常發生溺水事件，縣府將此地公告為危險水域，後因2012年發生4死意外，市府2013年公告將沙崙沿岸海域為禁止水域遊憩活動區域，長期下來不僅地方經濟發展受阻，民眾也無法親近海岸線。

台灣開放水域聯盟昨在沙崙海域辦海上遊行，李元治說，台灣自詡海洋國家，不但沒有進步，還一直倒退，沙崙如此美麗的海域已關閉20幾年，主管機關思想仍停滯在「水深危險，禁止戲水」對防溺工作不求甚解，只會一味禁止，捨本逐末。

李元治認為，沙崙海水浴場可以開辦全國第一座安全親水教育園區，以近年流行的獨木舟、SUP為輔具，引導學習安全親水的知識和技能，包括教導穿救生衣、漲退潮如何查詢、在踩不到底的地方落水如何自救等。

海上遊行有數十人到場，不少人自備SUP在沙崙海域下水，並有「水域解嚴、還我沙崙海域」等字樣的服裝、手舉牌。

海水浴場 淡水

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