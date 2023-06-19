資收大軍退場 社福邊緣戶反彈

鼓勵資源回收，環保署2017年推動資收大軍，2年前規畫轉型為「循環經濟資收關懷」，卻讓無中低收入等弱勢資格的「社福邊緣戶」生計受衝擊。各黨派多名議員要求市府續辦資收大軍活動，環保局回應，今年會續辦資收大軍，但是半年縮短為4個月，每里人數不逾5名。

北市各黨派議員陸續收到里民陳情，質疑資收大軍退場無評估，僅發公文告知「不辦了」，尤其去年北市資收大軍有近千人參與，轉型的資收關懷計畫剩不到50人，要求資收大軍續辦。

參與資收大軍計畫的民眾抱怨，過去資收大軍每月讓他有幾千元收入，不僅可幫忙社區資源回收，每月還有微薄收入，對手頭不寬裕的他們來說不無小補，怎說退場就退場？士林區葫蘆里長許振禮也說，社區鄰里辦資源回收都是全年度計畫，現在沒有這些志工人力，恐影響社區的資源回收工作。

議員林延鳳調閱數據發現，台北市「資收大軍」參與人數2017年有329人、去年增至990人，參與里也從57里提升至166里，近6年成長3倍，但轉型後的「資收關懷計畫」參與數今年僅35至37人，許多原先參與「資收大軍」計畫的民眾被排除在外，等同恐有900個家庭因失去計畫支持，微薄經濟收入受影響。

議員郭昭巖也提到，台北市資收大軍參與志工數是其他縣市的10倍，市府應該延續；議員張志豪說，環保署今年起停止補助，已經有大安、文山等區里反映資源回收工作恐難持續。林延鳳也要求，市府應在同一預算規模下，由北市接手辦理專屬台北市版的「資收大軍計畫2.0」，讓無法符合「關懷計畫」資格者能繼續投身資源回收工作。

原本的「資收大軍」是由資收個體戶協助清潔隊及社區做資源回收分類，每月工作以25小時為上限，扣除勞健保最高月領4134元；中央為直接照顧弱勢，資收大軍轉型「資收關懷計畫」，提高回收價格、增加到府收運等，每月以6000元為上限，不過身分限定必須要有弱勢身分，引發其他民眾反彈。

環保局長吳盛忠回應，台北市參與資收大軍人數的確比其他縣市多，但地方需配合中央政策，至於過去資收大軍「幸福有里資收站」的回收量，約占環保局全年回收量約3%，會持續多元方式鼓勵民眾參與資源回收。