新北聯合婚禮登場 侯友宜加碼催生

新北市聯合婚禮邁入第14場，今年共100對參加，由市長侯友宜、副市長劉和然擔任證婚人及主婚人。其中有有7對新人懷有愛的結晶，喜上加喜，侯友宜祝福新人幸福快樂，並鼓勵增產報國，落腳新北。

新北市「天作之合幸福TWO兔好」聯合婚禮昨天在板橋市民廣場登場，新人們穿著中式秀禾服、西式婚紗禮服進場。新人們宣讀真愛宣言，互戴真愛密碼銀手環為定情物。

侯友宜表示，新北市聯合婚禮邁入第14場，累計1311對佳偶參加。今年結合府中雙城串連古今意象，從活動設計到新人服飾，洋溢新舊交融喜慶氛圍。市府為鼓勵婚育，每年辧未婚聯誼、聯合婚禮，並搭配生育補助及公托等各項友善措施，減輕養育負擔，讓育兒家庭都能歡喜生、快樂養。

已懷孕的新人由侯友宜抽電鍋、氣炸鍋各1台，讓準媽媽們懷孕期間準備營養餐；沒抽中也準備好孕枕，舒緩孕期不適；他也加碼彌月禮盒及好孕紅包催生。

71號新人是在新北市府工務局工作的同事黃先生與廖小姐，兩人共同參與新北市城市發展，更一起規畫人生藍圖共築幸福樂章，互許「按圖施工絕不偷工減料」。81號新人范先生與王小姐也曾是同事，前年聯合婚禮因疫情取消，去年沒抽到，今年原想直接登記，沒料到活動提早辦，還抽中名額。

民政局長柯慶忠說，新北每年聯合婚禮送出超值10項結婚好禮，鼓勵婚育，今年為祝福新人成家，準備50項家電成家禮，有Apple Watch雙人對表、冰箱、洗衣機等家電，抽中新人尖叫直呼超開心。