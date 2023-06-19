江翠北噪音車嚴重 葉元之轟市府

新北市板橋江翠北重劃區緊鄰環河快速道路，晚間經常有飆車族橫行，噪音問題嚴重。新北市議員葉元之指出，之前向市府反映皆無下文，桃園市府向行政院提案研修法規就有效果，質疑新北市在幹嘛？新北市環保局回應，已5次函文中央正視噪音問題，也在江翠北取締470件改裝車、開罰72件噪音車輛、超速案件224件。

葉元之質疑，他3個多月前就不斷接到江北重劃區市民陳情，說夜晚有改裝車呼嘯而過，吵得睡不著覺。環保局起初說之前已設科技執法，也辦移動式照相、辦理夜間攔查，「會加強取締」，他要求辦會勘，環保局才願意多設一個科技執法。噪音吵到讓人無法睡覺，面對這種民怨，不應老是用敷衍態度處理。

環保局回應，新北自2020年至今已5次函文至經濟部、交通部及環保署，建議中央各部會正視車輛改裝相關問題。市府會透過科技執法、夜間攔檢及透過第三方警政跨局處聯合稽查，解決江翠北側重劃區噪音車擾民問題，並加強稽查取締工作。新北市對噪音採多重管制取締，2017年起就派人在晚上10時至隔日上午6時由警方協助攔查，取締使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管的車輛。

環保局說，2021年起，市府設置聲音照相科技執法，在江翠北側重劃區主要道路設置9處科技執法設備及7面告示牌，進行噪音車取締及警示作業，至今已開罰72件。另海山分局也於環河西路與華江九路口執行測速勤務，統計至今共取締超速224件。