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淡水竹圍公園用地變住宅、保護區 惹議

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

新北市城鄉局預計解編淡水竹圍8.16公頃公保地，但附近居民反彈，認為竹圍地區人口已達5.3萬人，現有公園9處僅1.85公頃，平均1人僅0.1坪綠地，減少民眾可使用綠地是本末倒置。市府說，過去40年用地機關都沒開闢也沒有計畫才解編，可省下徵收費用並讓土地活化利用，改做其他公設，民眾如有意見也可提出。

淡水竹圍、紅樹林地區鄰近台北市，成為淡水區除淡海新市鎮外，人口成為淡水區排名前幾的區域，然而竹圍、紅樹林地區緊靠陽明山，腹地多丘陵，人口集中在平地，密度更高。新北預計解編淡水竹圍共8.16公頃的公保地，居民期待有公園綠地，但市府卻將其中公兒6、公兒8、公7等公園用地變更成住宅區，公5與公12變為保護區，面積共4.93公頃。

陳姓地主說，他是公兒4附近地主，曾有都更公司談要開闢公園，地主都樂意參加，但遭都更處否決，他批評市府將不好做的公園維持公園用地，卻不讓民間施作，且市府不做公兒4、公5又解編，附近有一大片住宅區，未來連一塊綠地都沒有。

另一位公5地主郭先生也說，竹圍地區公設用地本來就不多，市府將公5變為保護區，不能蓋公園也不能使用，現在納入通盤檢討無法容積轉移，地主權益何在？竹圍里長李啟源說，竹圍沒有大型用地，都是兒童公園，青少年需要的體健設施都沒有。

議員鄭宇恩質疑，市府將好開闢的公園用地變成住宅區，不好開闢的公園用地保留，且變更後公園、體育場所、廣場、綠地及兒童遊樂場面積僅5.01公頃，少於全部計畫面積10%、40.15公頃，到內政部審議可能也不會過，市府應同步啟動徵收取得公園用地。

議員蔡錦賢說，該做公園就做公園，不能因為說公園有高低差、沒錢徵收，就將公園用地變保護區，地方亟需公園，盼市府盡快辦理。

新北城鄉局說，市府立場當然不希望解編公園綠地，但過去40年用地機關都沒有開闢、也沒有計畫取得才會解編。不僅節省私有公共設施保留地徵收費用 48.26 億、土地活化利用，且檢討後實質可取得及開闢5項公設共1.1公頃。

新工處長王益翔說，因用地取得費用過高或是公園用地部分坡度過陡，難以開發，因此跟城鄉局討論，將公園用地解編成住宅區或保護區。不過現在計畫都還在審議階段，民眾若有其他意見都可以提出。

淡水 保護區

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